Retuvieron un caballo por presunto maltrato animal en Concordia

Un procedimiento policial por presunto maltrato animal derivó en la retención de un caballo que tiraba de un carro en la vía pública. El animal fue evaluado por un veterinario municipal y el conductor fue trasladado para su correcta identificación.
Un procedimiento por presunto maltrato animal en Concordia se registró cuando personal de la comisaría cuarta intervino ante la presencia de un carro de tracción a sangre que circulaba con un caballo en malas condiciones. El operativo se desarrolló en la intersección de calles Diamante y Lieberman y derivó en la retención del animal por parte de las autoridades policiales.
Según se informó, efectivos policiales demoraron el avance del carro al advertir una situación irregular durante el recorrido. De acuerdo con el parte oficial, los ocupantes del vehículo a tracción a sangre circulaban por la zona mientras proferían insultos hacia vecinos del sector.
Durante la intervención, los agentes observaron que el equino presentaba signos que evidenciaban un estado de salud comprometido. Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades municipales para evaluar las condiciones del animal.
Intervención del veterinario municipal
Tras el llamado de la policía, un veterinario municipal se hizo presente en el lugar para examinar al caballo. Luego de realizar la evaluación correspondiente, se dispuso la retención del animal debido a su estado físico.
La medida se adoptó en el marco de la Ley Nacional N° 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales. El equino quedó bajo resguardo de las autoridades para su posterior control sanitario.
En el procedimiento también participaron agentes de la Guardia Urbana, quienes colaboraron con el operativo realizado en la zona.
Identificación del conductor
En tanto, el hombre que conducía el carro fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia con el objetivo de realizar su correcta identificación.
Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y que se realizaron las actuaciones correspondientes en relación con la normativa vigente sobre protección animal.
Las autoridades señalaron que la intervención se llevó adelante a partir de la observación directa de la situación y con la participación conjunta de personal policial, del área veterinaria municipal y de la Guardia Urbana.