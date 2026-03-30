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Policiales Este domingo

Un niño de dos años ingirió lavandina en Gualeguay y dos policías lograron salvarle la vida

El hecho ocurrió en barrio 150 Viviendas durante la noche, donde un menor de dos años presentó dificultades respiratorias y fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió atención médica.

30 de Marzo de 2026
Jefatura Departamental Gualeguay.
Jefatura Departamental Gualeguay.

El hecho ocurrió en barrio 150 Viviendas durante la noche, donde un menor de dos años presentó dificultades respiratorias y fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió atención médica.

Un niño de dos años fue asistido de urgencia durante la noche del domingo en Gualeguay, luego de ingerir lavandina y presentar dificultades respiratorias. El menor fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y evolucionó favorablemente.

 

El hecho se registró alrededor de las 23:20 en barrio 150 Viviendas, cuando se recibió un llamado al sistema de emergencias que alertaba sobre la situación. A partir de esa comunicación, personal policial se dirigió rápidamente al lugar.

 

 

Al llegar, los efectivos constataron que el menor no respiraba con normalidad, por lo que iniciaron de inmediato el traslado hacia el hospital San Antonio.

 

Intervención y traslado al hospital

 

Durante el traslado, los funcionarios realizaron maniobras de primeros auxilios con el objetivo de asistir al niño. Según se informó, las acciones permitieron que el menor recuperara la respiración antes de arribar al centro de salud.

 

Una vez en el hospital de Gualeguay, el niño fue atendido por profesionales médicos, quienes continuaron con la evaluación y el control de su estado de salud.

 

El ni&ntilde;o fue trasladado al hospital San Antonio.
El niño fue trasladado al hospital San Antonio.

 

Desde el nosocomio indicaron que el menor se encontraba fuera de peligro, por lo que se dispuso su alta médica tras recibir la atención correspondiente.

 

Actuación del personal interviniente

 

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Sección 911 Video Vigilancia y Seguridad Integral junto a personal de Comisaría Segunda, quienes actuaron ante el llamado de emergencia.

 

 

El hecho permitió la rápida asistencia del menor en Gualeguay, a partir de la intervención conjunta entre el sistema de emergencias y el traslado inmediato al hospital.

 

Desde la Policía destacaron el accionar de Cabo Primero Tamara Lucero y del cabo Alonso González, quienes fueron lo que lograron estabilizar al menor de edad.

Temas:

Gualeguay policías emergencias lavandina
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