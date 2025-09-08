Un auto fue chocado de atrás cuando ingresaba al garaje de su casa

Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Federal, sobre calle Presidente Perón, en dirección norte-sur. El hecho ocurrió cuando un automóvil Toyota Etios, conducido por un hombre domiciliado en la localidad, intentaba ingresar al garaje de una vivienda.

En ese momento, el vehículo fue impactado en su parte trasera por una camioneta Toyota Hilux 4x2, manejada por una mujer que también reside en Federal.

Producto del choque, ambos vehículos resultaron con daños materiales. Según se informó, ninguno de los conductores sufrió lesiones, por lo que no fue necesario requerir asistencia médica en el lugar.

La Policía tomó intervención para ordenar el tránsito en la zona y labrar las actuaciones correspondientes. (Federal al día)

Más noticias