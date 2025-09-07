 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Conflicto vecinal terminó con un herido

Violencia en Gualeguaychú: un hombre fue baleado en la mano durante un enfrentamiento

Un episodio de violencia en Miguel Ángel alteró la tranquilidad del barrio este domingo. Un hombre resultó herido de bala en la mano tras un conflicto entre dos familias. La Policía investiga lo ocurrido.

7 de Septiembre de 2025
Lugar del conflicto.
Lugar del conflicto. Foto: R2820.

Este domingo al mediodía se registró un episodio de violencia en Miguel Ángel, en Gualeguaychú, cuando un enfrentamiento entre dos familias derivó en un ataque con arma de fuego. El hecho ocurrió en la esquina de Rodó y República Oriental, donde un hombre disparó contra otro y lo hirió en una de sus manos.

 

El jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, Luis Báez, confirmó el incidente y señaló que “hubo un conflicto entre dos familias y un hombre le disparó a otro y lo hirió en la mano”. La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

 

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona este de la ciudad, quienes alertaron que las disputas entre las familias involucradas no son nuevas y que ya existían denuncias cruzadas por hechos de robo y enfrentamientos previos. (Con información de R2820)

 

Temas:

Violencia Gualeguaychú herido
