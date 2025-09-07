Allanamiento por narcomenudeo en Victoria: seis detenidos y cocaína secuestrada

En la tarde de este domingo se llevó adelante un allanamiento por narcomenudeo en Victoria, donde personal de la División Drogas Peligrosas y del Grupo Especial de la Jefatura Departamental logró detener a seis personas y secuestrar cocaína lista para su comercialización.

El operativo se desarrolló en el barrio La Ponderosa, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo, que habilita a la Justicia entrerriana a intervenir en este tipo de delitos vinculados al tráfico de drogas en menor escala. La medida contó con el aval del Juzgado de Garantías de Victoria, a cargo del Dr. José Alejandro Calleja, y con la participación de la Fiscalía del Dr. Iván Ezequiel Yedro, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

El procedimiento tuvo un fuerte despliegue de efectivos en la zona, dado que el domicilio intervenido pertenecía a una familia conocida en la ciudad por sus antecedentes delictivos y que ya había sido allanada en 2020 por causas similares.

Secuestro de cocaína, dinero y celulares

De acuerdo con el informe oficial, durante el allanamiento por narcomenudeo en Victoria se incautaron varios envoltorios con clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para la venta, además de elementos de corte y acondicionamiento. También se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para analizar posibles contactos relacionados con la actividad ilícita.

El dinero incautado. Foto: P.E.R.

Otro de los hallazgos fue la suma de $350.000 en efectivo, dinero que se presume producto de la comercialización de estupefacientes en la zona. La Policía destacó que este hallazgo refuerza las pruebas reunidas durante la investigación previa que dio origen al operativo.

Los detenidos, tres hombres y tres mujeres pertenecientes a la misma familia, quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia. Todos ellos poseen antecedentes policiales tanto en Victoria como en Rosario, provincia de Santa Fe, lo que refuerza la hipótesis de vínculos interprovinciales en el accionar delictivo.

Investigación y lucha contra el narcomenudeo

La investigación estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de Victoria y demandó varios meses de trabajo para reunir las pruebas necesarias. Según destacaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el caso es un ejemplo del trabajo articulado entre la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en la lucha contra el narcomenudeo.