Policiales Operativo policial en barrio Pampa Soler

Allanamiento por narcomenudeo en Concordia: desbarataron un búnker de drogas

Un allanamiento por narcomenudeo en Concordia permitió desbaratar un búnker de drogas en barrio Pampa Soler. Se incautaron envoltorios de cocaína y dos hombres fueron detenidos.

6 de Septiembre de 2025
La droga incautada.
La droga incautada. Foto: P.E.R.

En el marco de la lucha contra el narcomenudeo que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concordia, junto al Grupo Especial, concretaron un allanamiento por narcomenudeo en la ciudad.

 

 

El procedimiento se realizó por la tarde en un inmueble de barrio Pampa Soler, ubicado en inmediaciones de calle Pública 1 y Entre Ríos. La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastián, con intervención del fiscal Dr. Fabio Zabaleta.

 

Según se detalló oficialmente, el operativo formó parte de una investigación en curso que buscaba desarticular puntos de venta de estupefacientes en la ciudad, y fue planificado tras tareas de inteligencia previas.

 

Parte de lo incautado. Foto: P.E.R.
Parte de lo incautado. Foto: P.E.R.

 

Secuestro de cocaína y elementos de fraccionamiento

 

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron 41 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, un teléfono celular, una tijera y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias. Estos elementos son considerados pruebas claves para confirmar la actividad de venta minorista de estupefacientes.

 

También se procedió a la detención de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron incomunicados y fueron trasladados a dependencias policiales, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

 

La investigación apunta a determinar el rol de cada uno de los detenidos dentro de la organización y a establecer posibles vínculos con otras causas en trámite en la jurisdicción.

 

