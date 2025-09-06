 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Accidente en zona ferroviaria

Una mujer fue internada tras accidente en la vía mientras guiaba una zorra en Médanos

Una mujer de 47 años sufrió un accidente en la vía mientras guiaba una zorra en Médanos. Fue derivada al Hospital San Antonio de Gualeguay con golpes en la cabeza.

6 de Septiembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

Una mujer de 47 años resultó gravemente herida tras sufrir un accidente en la vía mientras guiaba una zorra en la localidad de Médanos. El hecho ocurrió cerca del mediodía de este sábado y obligó a su traslado de urgencia al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde quedó internada con lesiones de consideración en la zona craneal.

 

 

Según confirmaron fuentes policiales, la víctima se desplazaba sobre la estructura ferroviaria cuando, por razones mecánicas, la zorra se frenó de manera imprevista. Esta situación provocó que perdiera el control y cayera violentamente al costado del camino, golpeando su cabeza contra el suelo.

 

Vecinos de la zona señalaron que el uso de zorras para circular por las vías del tren es una práctica común entre familias y trabajadores del lugar, quienes recurren a este medio de movilidad artesanal para trasladarse hacia zonas aledañas y realizar tareas cotidianas.

 

Traslado e internación de la víctima

 

Tras el accidente en la vía, allegados de la mujer dieron aviso inmediato a las autoridades y se dispuso el traslado en primera instancia a un centro de salud local. Posteriormente, ante la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde ingresó con importantes golpes en la cabeza.

 

 

Si bien la paciente permanecía internada al cierre de esta edición, desde el nosocomio se informó que recibía asistencia médica y estaba siendo monitoreada de forma permanente. (Con información de Javier Aragón)

 

Temas:

Médanos zorra Ruta 12 Accidente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso