Una mujer fue internada tras accidente en la vía mientras guiaba una zorra en Médanos

Una mujer de 47 años resultó gravemente herida tras sufrir un accidente en la vía mientras guiaba una zorra en la localidad de Médanos. El hecho ocurrió cerca del mediodía de este sábado y obligó a su traslado de urgencia al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde quedó internada con lesiones de consideración en la zona craneal.

Según confirmaron fuentes policiales, la víctima se desplazaba sobre la estructura ferroviaria cuando, por razones mecánicas, la zorra se frenó de manera imprevista. Esta situación provocó que perdiera el control y cayera violentamente al costado del camino, golpeando su cabeza contra el suelo.

Vecinos de la zona señalaron que el uso de zorras para circular por las vías del tren es una práctica común entre familias y trabajadores del lugar, quienes recurren a este medio de movilidad artesanal para trasladarse hacia zonas aledañas y realizar tareas cotidianas.

Traslado e internación de la víctima

Tras el accidente en la vía, allegados de la mujer dieron aviso inmediato a las autoridades y se dispuso el traslado en primera instancia a un centro de salud local. Posteriormente, ante la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde ingresó con importantes golpes en la cabeza.

Si bien la paciente permanecía internada al cierre de esta edición, desde el nosocomio se informó que recibía asistencia médica y estaba siendo monitoreada de forma permanente. (Con información de Javier Aragón)