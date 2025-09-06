 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Episodio de violencia

Un joven fue herido de un disparo en una pierna tras una disputa en barrio Anacleto Medina

Un hombre de 26 años recibió un disparo en la pierna durante un incidente en Anacleto Medina Norte. Fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanece internado.

6 de Septiembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: (Archivo)

Un hombre de 26 años resultó herido de bala durante este sábado en el barrio Anacleto Medina Norte, en Paraná. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Los Minuanes, donde la víctima recibió un disparo en la pierna derecha.

 

Tras el ataque, fue trasladado en un vehículo particular al Centro de Salud Carrillo y, posteriormente, derivado al Hospital San Martín. Según se confirmó, la herida fue superficial, por lo que el joven permanecía internado fuera de peligro.

 

En el lugar trabajó personal policial para preservar la zona, recabar testimonios y reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

 

Investigaciones en curso

 

Fuentes policiales indicaron que la agresión estaría vinculada a una disputa de vieja data entre dos personas, lo que abre la hipótesis de un ataque intencional en el marco de un conflicto personal, detallaron desde la Comisaría Décimo Sexta a Elonce.

 

Por el momento, no hay personas detenidas en relación al hecho, y la Policía se encuentra abocada a identificar al autor o los autores de los disparos.

 

El caso quedó bajo investigación, mientras se aguardaban las declaraciones de testigos que puedan aportar datos concretos sobre la dinámica del ataque.

 

Temas:

herido de bala Anacleto Medina Norte Paraná Violencia
