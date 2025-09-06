Trágica muerte en Neuquén: atropellaron a una mujer que hacía dedo en la Ruta 237

Una trágica muerte en Neuquén ocurrió en la madrugada del sábado cuando una mujer de 56 años, que hacía dedo en la Ruta 237, fue atropellada por una camioneta Toyota Hilux. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 1628, a unos 10 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 40. La víctima, oriunda de Bariloche y conocida en la zona por trasladarse frecuentemente de esa manera, falleció mientras era trasladada de urgencia a un centro de salud.
El alerta fue emitido por un transeúnte que vio a la mujer parada sobre la cinta asfáltica en medio de la oscuridad. Personal del Destacamento Nahuel Huapi acudió al lugar, donde encontró el vehículo involucrado detenido sobre la banquina, con daños visibles en su parte delantera. El conductor, aún en estado de shock, declaró: “Observé unas luces delanteras que me hacían seña de frente y cuando levanté la vista sentí un impacto”.
Los efectivos hallaron a la víctima aún consciente, recostada sobre la banquina, e inmediatamente solicitaron asistencia médica. Pese a los esfuerzos del personal de salud, la mujer falleció durante su traslado al hospital de Bariloche, según confirmaron fuentes sanitarias.
Una vecina conocida en la ruta entre Bariloche y Villa Llanquín
En diálogo con el Diario Río Negro, el comisario Marcos Oviedo, jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, explicó que la mujer “era habitualmente vista haciendo dedo entre Villa Llanquín y Bariloche”. Las autoridades pudieron identificarla en el lugar antes de que fuera derivada, aunque no trascendió públicamente su identidad por pedido de la familia.
El trágico hecho ocurrió en un tramo recto, flanqueado por árboles y sin iluminación, condiciones que complican la visibilidad durante la noche. Los peritos trabajaron en la escena del hecho durante la mañana del sábado, tomando fotografías, inspeccionando el vehículo y recopilando datos relevantes para reconstruir la mecánica del accidente.
La causa fue caratulada preliminarmente como “muerte dudosa”, y se dispuso la realización de una autopsia para esclarecer las circunstancias exactas del impacto. La justicia buscará determinar si la víctima se encontraba efectivamente sobre la calzada o si cruzaba de un lado a otro cuando fue embestida.
Ruta peligrosa y otra víctima horas después
La trágica muerte en Neuquén se da en un contexto de alta siniestralidad sobre la Ruta 237, especialmente en sectores rurales o de escasa iluminación. Pocas horas después de este hecho, se produjo otro accidente fatal en un tramo cercano, lo que encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad vial en la región.
Si bien los conductores suelen advertir los riesgos de transitar por esa zona durante la noche, la falta de iluminación, el trazado recto y la presencia de peatones en zonas no urbanizadas son factores recurrentes en siniestros de estas características.
En ese sentido, desde la Policía provincial reiteraron el pedido de precaución a los automovilistas y advirtieron sobre los peligros de transitar a pie o hacer dedo en zonas de visibilidad reducida: “La recomendación es no permanecer sobre la ruta, especialmente de noche. Es un riesgo altísimo tanto para peatones como para conductores”, señalaron desde la fuerza.
El caso sigue en investigación
Las actuaciones judiciales están en curso y se espera que la autopsia arroje datos que ayuden a determinar responsabilidades. Mientras tanto, la comunidad de Bariloche lamenta la pérdida de una vecina muy conocida en la zona, que eligió durante años la modalidad del autostop para trasladarse entre localidades.
Las autoridades evalúan si se requerirá una pericia accidentológica más completa y si el conductor quedará o no imputado, dependiendo de lo que se determine en la investigación. Por el momento, no hay detenidos. (Con información de Diario Río Negro e Infobae)