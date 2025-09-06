Conductor alcoholizado volcó su auto en Paraná: adujo que pretendió esquivar un gato

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana en Paraná, sobre calle Cervantes -entre Santa Fe y Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, volcó un automóvil Ford Focus y provocó daños en dos vehículos estacionados: un Renault Kangoo y un Chery Tiggo.
El rodado era conducido por un hombre de 31 años, quien resultó ileso tras el vuelco. En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre.
De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el conductor adujo que pretendió esquivar un gato y, en esa maniobra, produjo el vuelco del rodado.
Debido a la infracción, el automóvil fue retenido. En tanto, los propietarios de los vehículos afectados fueron localizados para realizar los reclamos correspondientes por la vía legal.