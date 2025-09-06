 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Conductor alcoholizado volcó su auto en Paraná: adujo que pretendió esquivar un gato

Un Ford Focus volcó en calles Cervantes y Buenos Aires, en Paraná. El conductor, de 31 años, resultó ileso, pero el vehículo impactó contra dos autos estacionados. El test de alcoholemia arrojó 1,27 g/L y el rodado fue retenido.

6 de Septiembre de 2025
Vuelco en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana en Paraná, sobre calle Cervantes -entre Santa Fe y Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, volcó un automóvil Ford Focus y provocó daños en dos vehículos estacionados: un Renault Kangoo y un Chery Tiggo.

Vuelco en Paraná (foto Elonce)

El rodado era conducido por un hombre de 31 años, quien resultó ileso tras el vuelco. En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el conductor adujo que pretendió esquivar un gato y, en esa maniobra, produjo el vuelco del rodado.

Accidente en Paraná (foto comisaría primera de Paraná)
Accidente en Paraná (foto comisaría primera de Paraná)

Debido a la infracción, el automóvil fue retenido. En tanto, los propietarios de los vehículos afectados fueron localizados para realizar los reclamos correspondientes por la vía legal.

Temas:

accidente de tránsito Conductor alcoholizado Paraná
