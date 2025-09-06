 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Paraná

Persecución y detención tras un ataque a balazos: un joven resultó herido

Un joven de 27 años fue baleado en Colonia Avellaneda y trasladado de urgencia al hospital San Martín de Paraná. El presunto autor, de 25 años, fue detenido tras una persecución y se le secuestró un arma de fuego y el vehículo en el que circulaba.

6 de Septiembre de 2025
Violento ataque en Colonia Avellaneda
Un violento hecho ocurrió en la noche de este viernes en Colonia Avellaneda. Según se informó, cerca de las 23.45, un joven de 27 años recibió varios disparos efectuados desde un vehículo Volkswagen Bora. El ataque le provocó heridas en el brazo y el tórax, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital San Martín de Paraná.

Efectivos de la División Homicidios, que se encontraban en las inmediaciones, junto con personal de la comisaría de Colonia Avellaneda, iniciaron una persecución del vehículo en el que se desplazaba el agresor.

Al darle alcance, el conductor descendió y arrojó un morral mientras intentaba escapar. Sin embargo, fue aprehendido a los pocos metros por los uniformados. En el bolso se encontró una pistola calibre .22 con cartuchería en cargador y recámara.

El detenido fue identificado como Ezequiel Díaz, de 25 años. Por disposición del fiscal interviniente, quedó alojado en calidad de detenido, mientras que se dispuso el secuestro del arma de fuego y del automóvil, además de otras medidas procesales.

Temas:

Colonia Avellaneda arma de fuego
