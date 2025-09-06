 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Parte médico

Vuelco en Aldea María Luisa: un niño de tres años resultó gravemente herido

Un grave accidente ocurrió este sábado sobre la Ruta Nacional 12. Un automóvil despistó y volcó en cercanías a Aldea María Luisa. Un niño sufrió fractura de fémur.

6 de Septiembre de 2025
Así quedó el auto.
Así quedó el auto. Foto: Bomberos Voluntarios.

Un vuelco en Aldea María Luisa conmocionó a la región este sábado por la mañana, cuando un vehículo protagonizó un siniestro vial que dejó como saldo un niño gravemente herido. El hecho ocurrió alrededor de las 11:00, a la altura del kilómetro 420 de la Ruta Nacional 12, en dirección Crespo - Paraná.

 

 

Según los datos recabados por FM Estación Plus Crespo, el automóvil involucrado era un Chery conducido por un hombre de 33 años, quien viajaba junto a su hijo de 3 años y una mujer. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que se desvió hacia la banquina y terminó volcando.

 

Las consecuencias del vuelco en Aldea María Luisa fueron inmediatas. Los servicios de emergencia de Crespo acudieron rápidamente al lugar, brindando asistencia inicial y trasladando a los ocupantes a centros de salud de Crespo y Paraná.

 

Foto: Bomberos Voluntarios.
Foto: Bomberos Voluntarios.

 

El niño fue derivado al Hospital San Roque

 

El pequeño de tres años fue llevado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado con una fractura de fémur confirmada por los primeros exámenes médicos. Se indicó que deberá permanecer bajo observación y tratamiento especializado.

 

"El niño ingresó consciente, pero con una lesión importante en el fémur. La fractura fue estabilizada y el equipo traumatológico ya inició el tratamiento correspondiente", indicó FM Estación Plus Crespo.

 

Por su parte, el padre del menor fue derivado al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece en evaluación por lesiones que, aunque no revisten riesgo de vida, serían de consideración. La mujer que los acompañaba recibió atención en Crespo y también fue trasladada para un control más completo.

 

Temas:

Vuelco en Aldea María Luisa Ruta 12 Niño herido hospital San Roque
