Volcó un auto sobre Ruta 12, a la altura de Aldea María Luisa: hay niños entre los heridos

El conductor de un automóvil Chery QQ perdió el control del rodado y volcó este sábado en Ruta 12, a la altura de Aldea María Luisa (departamento Paraná).
De acuerdo a lo informado por Bomberos Voluntarios de Paraná, varias personas resultaron heridas, entre ellas, niños. Fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancias del 107 Emergencias y de la zona hacia el Hospital San Martín de Paraná y el Hospital San Roque, especializado en atención pediátrica.
En el lugar intervinieron unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y Crespo, junto con personal policial y comisarías de la zona.
Además, se realizaron trabajos de seguridad vial para resguardar a los vecinos y conductores que circulaban por la ruta en ese momento.