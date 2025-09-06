 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Paraná

Volcó un auto sobre Ruta 12, a la altura de Aldea María Luisa: hay niños entre los heridos

Un vehículo volcó en Ruta 12 y varias personas resultaron lesionadas. Entre los heridos había menores que fueron trasladados al Hospital San Roque, mientras que los adultos fueron derivados al Hospital San Martín.

6 de Septiembre de 2025
Volcó un auto sobre Ruta 12, a la altura de Aldea María Luisa
Volcó un auto sobre Ruta 12, a la altura de Aldea María Luisa Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

El conductor de un automóvil Chery QQ perdió el control del rodado y volcó este sábado en Ruta 12, a la altura de Aldea María Luisa (departamento Paraná).

 

De acuerdo a lo informado por Bomberos Voluntarios de Paraná, varias personas resultaron heridas, entre ellas, niños. Fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancias del 107 Emergencias y de la zona hacia el Hospital San Martín de Paraná y el Hospital San Roque, especializado en atención pediátrica.

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

En el lugar intervinieron unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y Crespo, junto con personal policial y comisarías de la zona.

 

Además, se realizaron trabajos de seguridad vial para resguardar a los vecinos y conductores que circulaban por la ruta en ese momento.

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)
(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Temas:

accidente de tránsito Ruta 12 Aldea María Luisa Bomberos Voluntarios
