Detuvieron a un joven que intentaba vender una carabina por redes sociales

Detuvieron a un joven de 20 años que intentaba vender un arma de fuego a través de redes sociales; fue tras un operativo desarrollado por personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal.
El procedimiento tuvo lugar este sábado, luego de que los efectivos detectaran la publicación en una plataforma digital. Simulando ser compradores, pactaron un encuentro con el vendedor en Ruta 18, a la altura del kilómetro 16, entre las localidades de Colonia Avellaneda y San Benito.
En el lugar se presentó el joven, quien al exhibir el arma fue inmediatamente reducido por los efectivos. Según se informó, se trataba de una carabina calibre .22 reformada.
Tras la comunicación con la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, se dispuso la detención del implicado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. El joven quedó alojado en la Alcaidía a disposición de la Justicia.