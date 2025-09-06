 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo policial en barrio Anhelados Sueños

Procedimiento por narcomenudeo en Gualeguaychú: secuestraron droga y más de $300.000

Un procedimiento por narcomenudeo en Gualeguaychú terminó con tres personas detenidas. La Policía secuestró marihuana, cocaína, celulares, bicicletas robadas y dinero en efectivo.

6 de Septiembre de 2025
Imagen del procedimiento.
Imagen del procedimiento. Foto: P.E.R.

En el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo, personal de la División Drogas Peligrosas de Gualeguaychú llevó a cabo un procedimiento en el barrio Anhelado Sueños durante la tarde del sábado. La intervención, realizada a las 21 horas, permitió el secuestro de estupefacientes, elementos de interés para la causa y diversos objetos que habían sido denunciados como sustraídos.

 

De acuerdo a lo informado, se incautaron 3 envoltorios de marihuana con un peso total de 13 gramos, además de un envoltorio de cocaína tipo “cebollín” de 8 gramos y otros 9 cebollines que sumaban 4 gramos. La evidencia recolectada refuerza la hipótesis de la comercialización de estupefacientes a pequeña escala en la zona.

 

El procedimiento fue supervisado por las autoridades judiciales competentes y se enmarca en las investigaciones en curso que buscan desarticular puntos de narcomenudeo en distintos barrios de la ciudad.

 

Elementos secuestrados en el allanamiento

 

Además de la droga, la Policía secuestró 4 teléfonos celulares y 2 balanzas digitales, elementos vinculados habitualmente a la venta fraccionada de estupefacientes. También se recuperaron bienes que habían sido denunciados como robados en diferentes hechos ocurridos en la ciudad.

 

Entre los objetos recuperados se encontraban tres bicicletas rodado 26 de las marcas SLP, Firebird y Kawasaki, todas con pedido de secuestro vigente por robo. Asimismo, se incautó una motoguadaña marca Stihl, denunciada como sustraída, y la suma de $336.800 en efectivo.

 

La recuperación de estos elementos no solo fortalece la causa por narcomenudeo, sino que además aporta a la resolución de delitos contra la propiedad denunciados por vecinos de la zona.

 

Tres personas detenidas y a disposición de la Justicia

 

Como resultado del procedimiento por narcomenudeo en Gualeguaychú, la Policía detuvo a tres personas: un hombre de 39 años, una mujer de 45 y un joven de 22. Todos fueron trasladados y alojados en dependencias de la Jefatura Departamental y Minoridad, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

 

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar el rol de cada uno de los detenidos dentro de la organización y establecer si existe vinculación con otras causas en trámite en la ciudad.

Temas:

narcomenudeo Gualeguaychú
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso