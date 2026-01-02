 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Tocó timbre, como no había nadie, ingresó a la vivienda y robó

Aprovechando que la casa estaba sin moradores, un sujeto logró acceder al inmueble y se llevó computadoras, dinero, y gran cantidad de prendas.

2 de Enero de 2026
Robo en Concordia
Robo en Concordia Foto: Concordia Policiales

En horas de la tarde de este jueves, alrededor de las 18 horas, un sujeto ingresó a una vivienda ubicada en calle Antonio de Luque al 500, en inmediaciones del parque San Carlos, de la ciudad de Concordia y cometió un robo.

 

Antes de ingresar, el sujeto tocó el timbre de la vivienda para constatar si había personas en el interior, como nadie lo atendió accedió al inmueble y sustrajo al menos dos computadoras, una importante suma de dinero, además de ropa, zapatillas y otros elementos que se encontraban guardados en la vivienda, indica Concordia Policiales.

 

Luego, según se observa en las cámaras de seguridad, cometió el ilícito y se retiró del lugar con total tranquilidad, haciéndolo con una vestimenta distinta a la que llevaba al ingresar, ya que habría utilizado prendas del propio domicilio para cambiarse.

 

Temas:

Concordia Casa Robo
