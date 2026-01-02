La Policía confirmó que fue identificado e imputado el autor del robo a una panadería ocurrido durante la noche del 31 de diciembre, hecho que fue descubierto por los propietarios en la mañana del 1° de enero. Además, desde la comisaría octava brindaron detalles del episodio y realizaron un balance positivo de los operativos de seguridad desplegados durante las celebraciones de Fin de Año.

El segundo jefe de la comisaría octava, Luciano Fernández, explicó a Elonce que personal policial tomó conocimiento del hecho durante recorridas jurisdiccionales, cuando se advirtió una vidriera rota en la intersección de avenida Ramírez y Neuquén, donde funciona la panadería Nueva Italia. Tras dar aviso a los propietarios, se constató el faltante de una balanza digital, además de los daños ocasionados en el local.

Según indicó el funcionario, el análisis del material fílmico permitió observar que un hombre rompió la vidriera con un elemento contundente, ingresó al comercio e intentó abrir la caja registradora sin éxito. “Al no poder abrirla, se retiró del lugar llevándose una balanza digital”, precisó Fernández

Sospechoso identificado

El comisario confirmó que el autor del robo ya fue identificado e imputado en la causa. Se trata de un hombre conocido en el ambiente delictivo y reincidente en este tipo de hechos. “Es una persona que ya fue detenida e imputada en varias oportunidades, siempre utilizando la misma modalidad: romper vidrieras e ingresar a comercios para sustraer elementos”, señaló.

“Es reincidente y tiene frondoso prontuario” el detenido por robo y destrozos a panadería de Paraná

Desde la dependencia policial indicaron que el sospechoso se encuentra en situación de calle y se moviliza por distintas jurisdicciones de la ciudad, lo que explicaría la reiteración de hechos similares en zonas cubiertas por otras comisarías.

Operativos por festejos en Año Nuevo

En el mismo marco, la comisaría octava realizó un balance de los operativos desplegados durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero. Fernández indicó que en la jurisdicción se desarrolló un evento de gran magnitud en balneario Thompson, con alrededor de 300 personas, además de otros puntos de concentración.

Se dispusieron recorridas preventivas, controles y puntos de parada en sectores como la costanera alta y baja, el puerto y los corredores de avenidas Ramírez y Laurencena, con especial atención en la desconcentración de los eventos.

La desconcentración tras festejo por Año Nuevo en Paraná (foto Elonce)

“El balance fue positivo. No se registraron incidentes de gravedad, ni riñas ni accidentes de tránsito”, afirmó el comisario, quien destacó el trabajo coordinado del personal policial durante las celebraciones.

Las actuaciones judiciales por el robo continuaban en curso, mientras que desde la Policía remarcaron la importancia de las denuncias y del aporte de las cámaras de seguridad para el esclarecimiento de los hechos.