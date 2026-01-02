Violenta gresca tras festejo por Año Nuevo en Viale: identificaron a los atacantes tras difusión de videos

REDACCIÓN ELONCE
Una gresca generalizada se registró en la madrugada del 1° de enero a la salida de un festejo por Año Nuevo en Viale. Dos vecinos con conflictos previos se enfrentaron sobre la ruta, provocando daños materiales y la apertura de una causa judicial, supo Elonce.
Una violenta gresca se registró durante la madrugada del 1° de enero a la salida de un festejo por Año Nuevo realizado en el complejo del Club Arsenal de Viale. El hecho ocurrió cuando finalizaba el evento bailable y los asistentes comenzaban a retirarse del lugar, ubicado sobre la ruta 32 y el acceso a la localidad.
Según informó el segundo jefe de la comisaría de Viale, Eduardo Sierra, el conflicto se originó cuando dos hombres, vecinos de la localidad y con problemas de vieja data, se cruzaron en la vía pública y decidieron dirimir sus diferencias a golpes de puño. A partir de esa situación, amigos y familiares de ambos se sumaron al enfrentamiento, lo que derivó en una gresca generalizada.
“Estas personas ya tenían un conflicto previo y, al encontrarse a la salida de la fiesta, comenzaron a agredirse. Luego se sumaron otros y se armó un tumulto de gente golpeándose entre sí”, explicó el comisario.
Videos y personas identificadas
El episodio quedó registrado en distintos videos que circularon posteriormente a través de redes sociales. Uno de estos fue filmado por una persona que transitaba por la ruta en ese momento y no tenía relación con el conflicto. Además, se incorporaron registros de cámaras ubicadas en viviendas cercanas.
Sierra confirmó que, gracias a ese material fílmico, “todos los participantes de la gresca están identificados”, aunque aclaró que, hasta el momento, no se produjeron detenciones. Las personas involucradas quedaron sujetas a una causa judicial.
Intervención policial y prevención vial
El jefe policial indicó que la fuerza no fue alertada en el inicio de la pelea, ya que los móviles se encontraban realizando recorridas preventivas en otros eventos desarrollados en la localidad. Una vez que se tomó conocimiento de la situación, un móvil se dirigió al lugar, aunque varios de los involucrados ya se habían dispersado.
Dado que el enfrentamiento ocurrió sobre ruta 32, se solicitó la intervención de la Dirección de Prevención Vial, que realizó un corte preventivo sobre la traza y el acceso a Viale. Además, colaboró personal municipal de la Guardia Urbana para ordenar la circulación y evitar riesgos, ya que se trata de una zona por donde los vehículos circulan a alta velocidad.
Daños y causa judicial
Como consecuencia de la pelea, un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar registró daños en uno de sus vidrios producto de un piedrazo. A raíz de la denuncia del damnificado, se inició una causa judicial por daños, a la que se anexaron los registros fílmicos y la identificación de los agresores.
Desde la Policía indicaron que no se trató de un hecho recurrente en la localidad y que hacía varios años que no se registraban grescas de este tipo. La investigación quedó en manos de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.