Doble crimen en el río Coronda: identificaron a los hombres hallados fusilados dentro de la canoa

La investigación por el doble crimen ocurrido en el río Coronda sumó en las últimas horas datos clave, entre ellos la identificación de las dos víctimas halladas sin vida dentro de una canoa. Los cuerpos fueron encontrados el miércoles por la tarde a la altura de la localidad de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, los fallecidos fueron identificados como José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera, quienes eran primos entre sí. Ambos eran oriundos del barrio Alto Verde y habían salido en canoa el martes por la tarde con destino aún no precisado, publicó Aire de Santa Fe.

De acuerdo con la información recabada por los detectives de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego que habrían sido provocadas por disparos efectuados con una escopeta y también con un arma corta, como una pistola o un revólver.

El hallazgo en el río

El hallazgo se produjo cuando pescadores y vecinos de Sauce Viejo advirtieron el paso de una canoa a la deriva por el río Coronda. Al aproximarse, observaron que en su interior se encontraban dos personas sin vida, lo que motivó un inmediato aviso a las autoridades.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 19 y de la Prefectura Naval Argentina, que trasladó la canoa y los cuerpos hasta la costa. Posteriormente, el equipo criminalístico de la Policía de Investigaciones realizó las pericias correspondientes en el lugar del hallazgo.

El procedimiento fue informado al fiscal Carlos Lacuadra, a cargo de la Unidad de Homicidios, quien dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias que permitirán determinar con precisión las causas de las muertes.

Hipótesis bajo análisis

Si bien la investigación se maneja con hermetismo, una de las principales hipótesis apunta a un posible trasfondo vinculado al cuatrerismo en la zona de islas. Esta línea de investigación cobró relevancia debido a que los cuerpos fueron encontrados junto a restos de carne vacuna faenada.

Doble crimen en el río Coronda (foto La Capital)

Los investigadores analizaban si las víctimas habrían estado involucradas en un hecho de abigeato previo al doble crimen, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente el móvil del ataque.

La causa continuaba en plena etapa investigativa, mientras se aguardaban los resultados de las autopsias y otras pericias para avanzar en el esclarecimiento del doble crimen ocurrido en el río Coronda.