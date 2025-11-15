 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En la tarde del sábado

Se produjo un choque múltiple en transitada avenida de Paraná: el estado de los ocupantes

15 de Noviembre de 2025
Choque múltiple en Paraná.
Choque múltiple en Paraná. Foto: Reporte 100.7

Un choque múltiple registrado este sábado por la tarde en avenida Jorge Newbery, en Paraná, dejó tres vehículos involucrados y provocó demoras, aunque sin heridos.

Pasadas las 15 de este sábado 15 de noviembre, un choque múltiple volvió a poner en alerta a los vecinos de la ciudad de Paraná. El siniestro ocurrió sobre la transitada avenida Jorge Newbery, a pocos metros de la intersección con Faustino Parera, donde dos automóviles y una camioneta colisionaron en circunstancias que aún se investigan. Aunque el impacto generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, en los primeros minutos no se reportaron personas lesionadas.

 

Personal de emergencias y agentes policiales llegaron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y garantizar la seguridad en la escena. Si bien no fue necesario trasladar a nadie hacia centros de salud, los profesionales médicos realizaron controles preventivos debido a la magnitud del incidente y la fuerza del impacto, que dejó importantes daños materiales.

 

El episodio provocó la reducción de la calzada y generó una marcada lentitud en la circulación durante varios minutos. Conductores que transitaban por el sector manifestaron su sorpresa ante la cantidad de vehículos involucrados y expresaron su malestar por las maniobras imprudentes que, según aseguran, se vuelven cada vez más habituales en esa avenida. (Con información de Reporte 100.7)

 

Otros hechos policiales

 

choque múltiple Paraná Avenida jorge Newbery
