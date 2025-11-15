 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Federación

Una mujer murió tras chocar su moto con un colectivo en localidad entrerriana

Una mujer de 31 años falleció tras chocar en moto contra un colectivo que trasladaba trabajadores en Chajarí. La Fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos, pericias y la autopsia correspondiente.

15 de Noviembre de 2025
Fatal accidente en Chajarí
Fatal accidente en Chajarí Foto: Policía de Entre Ríos

Una mujer de 31 años falleció tras chocar en moto contra un colectivo que trasladaba trabajadores en Chajarí. La Fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos, pericias y la autopsia correspondiente.

Un siniestro vial con resultado fatal se registró este sábado alrededor de las 6:15 en la intersección de avenida Belgrano y calle Sarmiento, en Chajarí. El hecho involucró a un colectivo que trasladaba trabajadores y una motocicleta Gilera CV150cc conducida por una mujer de 31 años.

 

Según los primeros datos recabados por la Policía, la motociclista circulaba sin casco al momento del impacto. Tras el choque, fue trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa, donde se confirmó su fallecimiento.

 

La víctima fue identificada como Lucrecia Arbelais de 31 años.

A raíz del hecho, la Fiscalía dispuso el secuestro de ambos vehículos involucrados para su análisis pericial. También ordenó la realización de test de alcoholemia, la intervención de personal de Criminalística y la práctica de la autopsia correspondiente para determinar las causas del deceso.

 

Según se indicó, el colectivo era conducido por un hombre de 38 años, transitaba por Avenida Belgrano en dirección hacia las vías, y transportaba a trabajadores de un aserradero provenientes de la ciudad de Concordia.

 

El personal policial de la Comisaría Nº 1 de Chajarí trabajó en el lugar del siniestro, mientras se aguardaban las pericias para establecer la mecánica del hecho.

Temas:

Chajarí accidente fatal
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso