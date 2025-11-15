Ataque a balazos en Federación: dos detenidos y un tercero por impedir el procedimiento

Detuvieron dos hombres señalados como sospechados de participar en el ataque a balazos contra un joven ocurrido este viernes por la tarde en Federación; fue tras un operativo noviembre en calle Gaucho Rivero, en el marco de la investigación por una tentativa de homicidio.

Durante el mismo allanamiento, un tercer individuo fue detenido por entorpecer el accionar policial, ya que intentó intervenir en defensa de los dos sospechados al momento de su aprehensión.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía

La Policía informó que los dos detenidos vinculados directamente a la causa fueron trasladados a sede policial, donde se realizaron las actuaciones de rigor. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con la investigación.

El operativo se llevó a cabo tras el ataque que sufrió un joven de 29 años alrededor de las 16.10 de este viernes. La víctima ingresó por sus propios medios al hospital de Federación con dos heridas de arma de fuego en el miembro superior.

El estado de la víctima y el avance de la investigación

Según precisaron desde la comisaría tercera, las primeras averiguaciones indicaron que el ataque podría estar relacionado con una disputa previa entre la víctima y dos individuos conocidos. Sin embargo, el joven no brindó datos precisos sobre los agresores, lo que dificultó el avance inicial del caso.

Al momento de arribar al hospital local, el herido se encontraba consciente y estable. Por la complejidad de las lesiones, fue derivado posteriormente al Hospital Masvernat de Concordia, donde continuó siendo evaluado por el equipo médico.

La Fiscalía analizará los elementos recolectados en los allanamientos y las declaraciones para determinar la responsabilidad de los implicados.