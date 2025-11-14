Joven ingresó herido con dos disparos al hospital y no brindó datos de los agresores

Un joven de 29 años llegó por sus medios al hospital de Federación con dos heridas de arma de fuego. El ataque estaría vinculado a una disputa con dos individuos conocidos. La policía trabaja para identificar a los agresores.
Investigan ataque a un hombre baleado en Federación. Un joven de 29 años ingresó por sus propios medios al hospital de Federación tras haber sido atacado a balazos durante la tarde de este viernes. Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 16:10 y el herido presentaba dos impactos de arma de fuego en el miembro superior.
Desde la Comisaría Tercera se indicó que, a partir de las primeras averiguaciones, el ataque estaría vinculado a una disputa previa con dos individuos conocidos por la víctima. Sin embargo, el joven no aportó datos certeros sobre la identidad de los agresores, lo cual dificulta el avance inicial de la investigación.
El personal de la Comisaría Tercera, junto a efectivos de la División Investigaciones, quedó abocado a las tareas de campo para reconstruir el episodio y establecer el paradero de los presuntos autores. Todo el procedimiento se realiza con intervención y conocimiento de la fiscalía de turno, que ordenó las primeras diligencias.
El estado de salud del herido
Al momento de ingresar al hospital local, el joven se encontraba consciente y estable, según indicaron los profesionales que lo asistieron. Debido a la naturaleza de las lesiones y la necesidad de una atención de mayor complejidad, fue posteriormente derivado al Hospital Masvernat de Concordia, donde continuaba siendo evaluado por el equipo médico.
También tomó intervención el galeno policial para realizar las constataciones correspondientes.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades en un episodio.