Policiales Concordia

Hallaron dosis de cocaína en requisa a colectivo que trasladaba cosecheros

15 de Noviembre de 2025
Operativo por narcomenudeo en Concordia
Operativo por narcomenudeo en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Secuestraron seis envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína tras un operativo de control desarrollado este viernes en Concordia. Fuentes policiales comunicaron que, en circunstancia de la inspección a un colectivo utilizado para el traslado de trabajadores del citrus, los uniformados procedieron a descender a los pasajeros y realizar un rastrillaje minucioso con la colaboración del guía canino, y la perra detectora de narcóticos “Mali”.

 

Los estupefacientes fueron hallados ocultos en un compartimiento del rodado. Asimismo, se dispuso la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien quedó alojado a disposición de la Justicia.

El operativo de requisa personal estuvo a cargo del personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concordia, en el marco de la Ley Provincial Nº 10.566 (Narcomenudeo), bajo directivas de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaletta y con la intervención del Juzgado de Garantías, presidido por el Dr. Mario A. Figueroa.

 

“La Policía de Entre Ríos continúa llevando adelante acciones preventivas y operativas enfocadas en el combate al narcomenudeo, reforzando los controles en rutas, accesos y espacios públicos, con el objetivo de desarticular las redes de distribución local y preservar la seguridad de la comunidad”, indicaron fuentes policiales.

Concordia narcomenudeo venta de drogas
