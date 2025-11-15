 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Trágico accidente en Córdoba

Un niño que andaba en bicicleta murió atropellado por un camión

El joven que conducía el camión trató de evitar el choque, pero lamentablemente, no pudo evitar el contacto. Las circunstancias del accidente siguen siendo investigadas por las autoridades, aunque se sabe que el conductor hizo todo lo posible por esquivar al niño en el momento del incidente.

15 de Noviembre de 2025
Trágico accidente en Córdoba
Trágico accidente en Córdoba Foto: La Voz

El joven que conducía el camión trató de evitar el choque, pero lamentablemente, no pudo evitar el contacto. Las circunstancias del accidente siguen siendo investigadas por las autoridades, aunque se sabe que el conductor hizo todo lo posible por esquivar al niño en el momento del incidente.

Un niño de 8 años falleció este viernes por la tarde en el barrio Villa Warcalde de la ciudad de Córdoba tras ser atropellado por un camión que transportaba poda. El trágico suceso ocurrió en la intersección de avenida José María Eguía Zanón y Eloy Martínez, frente a la sede del Círculo Italiano. Según fuentes oficiales, el pequeño se encontraba andando en bicicleta cuando ocurrió el fatal impacto.

 

El accidente generó una gran conmoción en la zona. Las autoridades rápidamente llegaron al lugar para controlar la situación, mientras los servicios de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a las personas involucradas.

Tr&aacute;gico accidente en C&oacute;rdoba (foto El Doce TV)
Trágico accidente en Córdoba (foto El Doce TV)

Médicos de un servicio de emergencias fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro, donde constataron el deceso del niño. Las fuentes oficiales informaron que el menor estaba en su bicicleta cuando el camión, que transportaba poda, intentó esquivarlo. El conductor del rodado, un joven de 23 años, no pudo maniobrar a tiempo y se produjo el impacto fatal.

 

 

El conductor intentó esquivarlo

 

El joven que conducía el camión trató de evitar el choque, pero lamentablemente, no pudo evitar el contacto. Las circunstancias del accidente siguen siendo investigadas por las autoridades, aunque se sabe que el conductor hizo todo lo posible por esquivar al niño en el momento del incidente.

 

Fuentes cercanas al caso indicaron que el joven de 23 años estaba desesperado tras el accidente y rápidamente intentó asistir al niño. Sin embargo, la rapidez del impacto y la intensidad del mismo hicieron imposible que el pequeño pudiera sobrevivir.

 

Por el momento, el conductor del camión, quien no sufrió lesiones, está siendo investigado por la justicia para determinar si hubo negligencia en su accionar.

Temas:

accidente fatal Córdoba
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso