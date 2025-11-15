Explosión e incendio en parque industrial de Ezeiza: cómo avanza el operativo y cuántos heridos hay

Una explosión en un parque industrial ubicado en Carlos Spegazzini, Ezeiza, generó este viernes por la noche una onda expansiva muy amplia y un importante incendio que alertó a los vecinos de la ciudad bonaerense, quienes escucharon un fuerte estruendo. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaban esta madrugada en el lugar, mientras que al menos cinco plantas fueron dañadas por el fuego. Por el momento se registraron al menos 24 heridos, de los cuales ocho debieron ser trasladados a hospitales.

Fuentes de Ezeiza aclararon que el incendio se originó pasadas las 21 en un sector industrial conocido como el Polígono de Spegazzini, donde funcionan petroquímicas en un predio abierto y sin perímetros. El lugar está ubicado del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)—. “El incendio es en el Polígono, no en el Polo. Uno es abierto y el otro cerrado; están separados por la autopista, las colectoras y varios metros de distancia”, remarcaron fuentes industriales de la zona.

“Es muy grande y sabemos que alcanzó varias plantas. La onda expansiva llegó hasta la casa del intendente -a un kilómetro- y provocó estallidos de vidrios y desprendimientos en viviendas de la zona. Varios vecinos debieron recibir atención por heridas leves”, ampliaron fuentes locales.

En medio de la confusión inicial tras la explosión, surgió otra preocupación: el riesgo para la Planta Térmica Albanesi, ubicada a unos 150 metros del Polo Industrial. “Albanesi es una generadora de energía con hidrocarburos. Si se incendiaba, podía ocurrir un desastre monumental”, indicaron fuentes cercanas al municipio. Sin embargo, aclararon que “la planta está protegida y fuera de peligro”. Tras escuchar la explosión, el personal activó de inmediato los protocolos de seguridad y evacuación, según describieron.

El sábado por la mañana, más de nueve horas después del incidente, desde Ezeiza afirmaron que las empresas afectadas fueron Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Y que los bomberos estaban abocados especialmente a proteger del fuego a la empresa Flamia, que almacena productos inflamables. Por el momento no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio.

Los bomberos trabajaban para contener el fuego, que no se había extinguido. Las autoridades entendían que el operativo podía extenderse entre 24 y 36 horas más. Fabián García, director provincial de Defensa Civil, había anticipado: “Es un incendio complicado y va a ser muy largo. A lo que vamos a apuntar es a evitar su propagación. Al ser dentro del polo industrial es más fácil de trabajar porque hay calles que cortan el fuego y los camiones que cargan agua hacen caminos cortos. Los condiciones no son malas, aunque es un incendio con mucha carga de fuego”.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó en un parte oficial que entre las personas heridas se encuentran una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. Además señalaron que otro herido ingresó con una fractura expuesta en uno de sus brazos.

El doctor Carlos Santoro, de Canning Health Institute, afirmó que la clínica, ubicada a siete minutos del Aeropuerto de Ezeiza, recibió heridos con cortadas por vidrios, politraumatismos y quemaduras. “La cantidad de pacientes que recibimos hasta ahora está en 22. Ninguno con peligro de muerte”, recalcó en LN+.

Antes de la medianoche, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, explicó en A24 que el fuego aún no había sido contenido y detalló que las llamas alcanzaron principalmente “una fábrica de neumáticos, una agroquímica, una papelera y una de envases plásticos”. También subrayó que “no estaban funcionando en estos horarios”. Sin embargo, el funcionario agregó un dato relevante: entre las empresas afectadas figura un depósito de Iron Mountain.

“Acá hay una empresa, Iron Mountain, una muy famosa que estaba en Capital, que todos recordarán por el incendio que tuvo cuando estaba en Capital. Se mudó a Ezeiza y también habría sido alcanzada por las llamas, es una empresa que guarda cuestiones vinculadas a la administración pública”, dijo el intendente sobre esa compañía signada por la tragedia de Barracas, ocurrida el 5 de febrero de 2014, cuando un incendio en su depósito intencional causó la muerte de diez personas, entre bomberos y rescatistas.

En paralelo, Granados agradeció que los gobiernos nacional y provincial se hayan puesto inmediatamente a disposición. “Nos llamó y nos está acompañando el ministro (Javier) Alonso, la ministra Patricia Bullrich, nos mandó bomberos de la federal, recién acabo de cortar con el ministro de Interior, (Diego) Santilli, que también se puso a disposición entendiendo la gravedad del asunto y colaborando para que esto se pueda solucionar”, dijo. Y remarcó que Ezeiza está recibiendo apoyos provenientes de otros municipios cercanos como Esteban Echeverría y La Matanza.

El dueño de la empresa Sinteplast, que se encuentra dentro del parque en el que se produjo el incendio, aseguró que su fábrica no resultó afectada por las llamas, a pesar de que en un principio surgieron versiones de que sí. “La explosión voló todo. Volaron portones, cielorrasos, algunas estructuras y cañerías de incendios. Están las brigadas de bomberos. Fue una explosión terrible. A nuestra fábrica no llegó pero la onda expansiva nos movió todo”, declaró en TN.

Desde Chemotecnica, por su parte, indicaron que el fuego no afectó la empresa -ubicada en el lugar- ni ninguna otra vinculada a la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos.

Según relataron vecinos de la zona, la onda expansiva de la explosión generó daños en sus hogares; les rompió vidrios y techos y produjo temblores, incluso a varios kilómetros de distancia.

César, uno de los vecinos de la zona, contó al mismo medio cómo reaccionó al estruendo: “Estaba en el lugar. La policía nos corrió porque podría haber más explosiones. Es tremendo. Vinieron dotaciones de bomberos de Cañuelas. El fuego es bastante potente”.

En tanto, Marcela, una vecina de Ezeiza, expresó que produjo temblores en los vidrios y el techo de su casa. “Se vio un hongo negro y el fuego. Se veía todo rojo y se empezó a sentir un olor feo”, relató.

En tanto, las autoridades ordenaron que la ciudadanía permanezca dentro de sus casas por la toxicidad en el humo.