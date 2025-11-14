Alerta por los gases de la explosión en Ezeiza: recomiendan cerrar ventanas y no salir a la calle

La terrible explosión y el incendio que destruyó la fábrica de agroquímicos de la empresa Flamia en el Parque Industrial de Ezeiza, hizo que tanto en ese municipio, como en La Matanza, lanzaran un alerta a los vecinos de las áreas circundantes, para que cierren las ventanas de sus casas y eviten salir a la calle, ante el riesgo de que el incendio haya generado gases de algún grado de toxicidad.

El sistema sanitario de toda la provincia de Buenos Aires adoptó el Código Rojo ante la emergencia . El siniestro comenzó alrededor de las 21 horas del viernes, pero pasadas dos horas seguían las explosiones y el personal de salud aún no había podido ingresar a la zona.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en diálogo con TN, informó: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda".

"Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", relató el mandatario sobre lo que vivió en carne propia.

El intendente además señaló que aún se desconocen las causas de la catástrofe. "Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego".

En tanto, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, señaló que el área incendiada es de una dimensión aproximada de entre 300 mt por 200 mt, por lo que los bomberos trabajan en la contención de las llamas para que no avancen más allá de ese perímetro. Al mismo tiempo destacó que al tratarse de una zona industrial, no residencial, se pudieron evitar mayores víctimas.

"No se puede entrar a la empresa logístico química que explotó porque ahí las llamas están ardiendo", explicó García a TN a la medianoche. "El humo negro sabemos que es neumático y que es la mayor columna de humo. En estos casos, que la pluma, la lengua de humo, se disipe, es algo favorable", describió.

Además, señaló que desde el Ministerio de Ambiente van a medir la afectación sobre la población.

Producto de la explosión, al menos 15 heridos fueron trasladados a la Clínica Monte Grande, todos fuera de peligro.

El aeropuerto de Ezeiza opera con normalidad

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, continúa operando con normalidad, indicó la empresa Aeropuertos 2000.

"Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros... No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no", indicó Granados. (Perfil-TN).