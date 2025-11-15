 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Robo filmado en Paraná: indagaron en libertad a la sospechosa y recuperaron elementos sustraídos

15 de Noviembre de 2025
Operativos tras robo a bazar de Paraná
Operativos tras robo a bazar de Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Tras allanamientos en Villa 351, recuperaron artículos sustraídos y prendas utilizadas en el robo a un local comercial de avenida Ramírez. Una mujer fue localizada e identificada, mientras que el otro involucrado en el robo, aún no fue localizado.

Identificaron a los presuntos autores del robo al bazar ubicado sobre avenida Ramírez y calle Feliciano, de Paraná. Fue gracias al análisis de registros fílmicos de un local vecino, y a los que había accedido Elonce. Se recordará que en las imágenes podía verse cómo los delincuentes “rompieron el vidrio con un palo y robaron mercadería que había en la vidriera”, entre la que había termos, mates y juguetes. Los artículos estaban “valuados en 300.000 pesos”, a lo que se suma “el costo de reparar el vidrio, que será de 80.000 pesos”. Así lo había confirmado a Elonce la encargada del comercio, Silvana Medina.

Tras la intervención del personal policial, y con la autorización del Juzgado de Garantías N° 3, se concentraron dos allanamientos: el primer allanamiento se efectuó en una vivienda de Villa 351. Allí se notificó a una residente y se secuestraron prendas de vestir utilizadas por la mujer que habría participado del hecho, entre ellas un pantalón de jeans y una remera blanca.

 

En el segundo operativo, realizado en la misma zona, se notificó a otro residente y se recuperaron algunos de los elementos robados: un termo y un vaso térmico de la marca Stanley. En ese lugar se localizó a la mujer involucrada, quien fue trasladada para su correcta identificación y, por disposición judicial, quedó supeditada a la causa.

Las diligencias se realizaron bajo la supervisión de la fiscal en turno, que continúa con la investigación para determinar la participación de ambos sospechosos. El hombre señalado como partícipe del robo no fue localizado durante los allanamientos y permanece bajo búsqueda.

 

 

Preocupación e indignación

 

Se recodará que, tras el robo, la encargada del local comercial sostuvo su preocupación por la reiteración de robos y la falta de respuestas. “El daño fue material y a mí no me pasó nada, pero no pasará nada pese a la denuncia y el video, porque los delincuentes entran y salen y vuelven a delinquir”, dijo.

 

Aseguró que “pareciera que tienen que volarte la cabeza de un tiro para que te den seguridad” y que “Paraná es tierra de nadie porque hacen lo que se les antoja, roban y rompen”.

 

También se refirió al impacto económico: “Te roban lo que uno trabaja y lo que a un comerciante le cuesta vender un termo, siendo que las familias, por la situación económica, solo compran para comer”.

Temas:

Paraná robo filmado allanamientos villa 351
