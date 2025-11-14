Robo filmado en Paraná: una pareja rompió un vidrio y sustrajo mercadería por $300.000

Una pareja rompió un vidrio de un local comercial y sustrajo mercadería exhibida en la vidriera. El hecho, que quedó registrado en un video al que accedió Elonce, ocurrió en un bazar ubicado sobre Avenida Ramírez, casi Feliciano, en Paraná, durante la madrugada de este viernes.

La encargada del comercio, Silvana Medina, explicó a Elonce que los delincuentes “rompieron el vidrio con un palo y robaron mercadería que había en la vidriera”, entre la que había termos, mates y juguetes. Según indicó, los artículos estaban “valuados en 300.000 pesos”, a lo que se suma “el costo de reparar el vidrio, que será de 80.000 pesos”.

La secuencia registrada y los daños

Medina detalló que la mujer “metió la mano y, debido a que tenía campera, no se cortó ni se lastimó con los vidrios”. De hecho, señaló que en ese horario “no anda nadie y no circulan policías”.

La encargada recordó que en meses anteriores hubo presencia policial por una seguidilla de delitos en la zona. “Antes había presencia policial en la esquina, pero como se calmó, ya no circulan los patrulleros”, expresó. Y consideró que “pareciera que tiene que haber una seguidilla de robos para que pase la Policía”.

Reclamo de seguridad

Medina comentó que los vecinos conformaron un grupo de WhatsApp para alertarse sobre situaciones sospechosas. “Damos cuenta de las personas sospechosas que pasan, tenemos que estar alertas a las caras de la gente que pasa por la avenida”, afirmó.

Relató que la zona había tenido un alivio temporal: “Se calmó un poco después que sacaron a un par de intrusados, pero vi que hubo otros hechos delictivos en la zona”.

Ante lo sucedido, solicitó mayor presencia policial. “Pedimos seguridad, patrullajes policiales, como había antes”, expresó. Según comentó, desde la fuerza le dijeron que “así como entran, salen”.

Preocupación e indignación

La encargada sostuvo su preocupación por la reiteración de robos y la falta de respuestas. “El daño fue material y a mí no me pasó nada, pero no pasará nada pese a la denuncia y el video, porque los delincuentes entran y salen y vuelven a delinquir”, dijo.

Aseguró que “pareciera que tienen que volarte la cabeza de un tiro para que te den seguridad” y que “Paraná es tierra de nadie porque hacen lo que se les antoja, roban y rompen”.

También se refirió al impacto económico: “Te roban lo que uno trabaja y lo que a un comerciante le cuesta vender un termo, siendo que las familias, por la situación económica, solo compran para comer”.