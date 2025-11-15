Chocó contra otro vehículo y terminó incrustado en la sede del PAMI de Concordia

La fuerza del choque fue tal, que uno de los autos terminó incrustado en una de las paredes del edificio donde funciona la Agencia UGL XXXIV del PAMI, provocando importantes roturas de vidrios y aberturas de ese edificio de uso público.
Dos autos, un Volkswagen Suran y un Chevrolet Corsa, colisionaron anoche en la intersección de calles Urquiza y Tucumán, en Concordia. La fuerza del choque fue tal, que el Corsa terminó incrustado en una de las paredes del edificio donde funciona la Agencia UGL XXXIV del PAMI, provocando importantes roturas de vidrios y aberturas de ese edificio de uso público.
Testigos ocasionales del hecho contaron que la Suran ingresaba al micro centro de la ciudad por calle Urquiza, mientras que el Corsa circulaba por Tucumán.
Siempre por esos mismos testimonios, a bordo del Chevrolet manejaba una mujer, quién producto del impacto terminó con secuelas y debió ser derivada al Hospital Masvernat. Al parecer, presentaba cortes en la cabeza. Por estas horas, se evaluaba la gravedad de los mismos.
En la Volkswagen circulaba un hombre quién -a priori- no habría sufrido lesiones de consideración, salvo los daños materiales en su rodado.
El violento impacto pudo haber sido peor, dado que se trata de una esquina sumamente transitada de la ciudad y sirve de acceso rápido al micro centro, para aquellos que se dirigen desde la zona norte. (fuente Diario Río Uruguay)