Se incendió un auto en Crespo y quedó consumido totalmente por las llamas: el video

Pasadas las 11 de la mañana de este domingo, una nueva emergencia movilizó a los equipos de Bomberos Voluntarios de la zona, luego de que un auto Renault Scenic tomara fuego por una falla mecánica en plena Ruta 12, a la altura del acceso a Aldea San Rafael y el acceso Libertad, en cercanías de Crespo. El vehículo, que circulaba en dirección a la ciudad, quedó completamente envuelto en llamas en cuestión de minutos, provocando una gran preocupación entre los conductores que transitaban la ruta.

Bomberos controlan el incendio en tiempo récord

Afortunadamente, el conductor del Renault Scenic logró salir del vehículo sin sufrir lesiones, gracias a la rápida reacción ante la emergencia. Al percatarse de la falla mecánica y la posterior generación de humo, el conductor detuvo el coche y salió del mismo antes de que el fuego lo alcanzara por completo. De inmediato, se dio aviso a las autoridades locales, y una dotación de Bomberos Voluntarios de Crespo se dirigió rápidamente al lugar para controlar el siniestro.

Los bomberos, que llegaron al lugar con celeridad, trabajaron intensamente para apagar las llamas, que habían consumido gran parte del vehículo. A pesar de los esfuerzos para extinguir el fuego, el Renault Scenic quedó totalmente destruido. Las llamas, alimentadas por la alta temperatura del motor y los materiales del vehículo, se propagaron rápidamente, por lo que se requirió un trabajo de varios minutos para evitar que el fuego se extendiera hacia la zona forestal cercana. (Con información de Paralelo 32)