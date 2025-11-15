Robo y desarmado de motos sustraídas: hubo allanamientos en San José, Villa Elisa y Colón

REDACCIÓN ELONCE
Seis procedimientos ordenados por la Justicia arrojaron resultados positivos en distintas localidades del departamento. Personal policial incautó vehículos, piezas y plantas de cannabis. La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía.
Seis allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantía local fueron concretados en distintas localidades del departamento Colón, en el marco de una investigación judicial en curso. Los procedimientos, realizados por personal dependiente de la Jefatura Departamental, permitieron recuperar una importante cantidad de motovehículos, motopartes y otros elementos vinculados a la pesquisa.
Según se informó, la mayoría de los domicilios intervenidos presentaron resultados positivos. Durante las inspecciones se procedió al secuestro de 16 motos de diferentes marcas y modelos, además de 5 cuadros de moto, 6 motores completos, 4 partes de motor, 4 baterías y 5 tapas de motor. También fueron incautados 14 caños de escape —algunos de ellos modificados—, 2 colines, 2 espejos, 2 cilindros y 1 cubre filtro, además de dos teléfonos celulares y otras motopartes de interés para la causa.
Hallazgos vinculados a cannabis en San José
En uno de los domicilios allanados en la ciudad de San José, los funcionarios localizaron material vegetal compatible con cannabis y derivados. La sustancia se encontraba fraccionada en siete frascos y una caja con deshoje, además de dos plantas que fueron debidamente secuestradas.
Ante el hallazgo, la Fiscalía interviniente dispuso el formal secuestro de todos los elementos y la correcta identificación de las personas vinculadas a los procedimientos. Las actuaciones quedaron supeditadas al avance de la investigación penal.
Coordinación entre múltiples áreas policiales
Los operativos contaron con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. Participaron Comisarías locales, Sección Judiciales, Comando Radioeléctrico, División de Operaciones y Seguridad Pública, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Drogas Peligrosas, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Colón y la Comisaría de Minoridad.
La labor conjunta permitió avanzar con una investigación que abarca distintos puntos del departamento y que continúa bajo supervisión judicial. Las actuaciones judiciales y administrativas seguirán su curso en función del análisis de los elementos secuestrados y la evolución de la causa.