Confirmaron la identidad del conductor que murió al chocar su auto contra una palmera

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo por la madrugada en Concordia, donde un hombre de 68 años perdió la vida luego de impactar con su auto contra una palmera. El accidente se registró alrededor de las 5.50 en la intersección de avenida San Lorenzo y Federación, una zona muy transitada durante las primeras horas del día.

De acuerdo con la información policial, la víctima conducía un Peugeot 208 en sentido este–oeste por avenida San Lorenzo cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del rodado y se desvió hacia la vereda norte. En ese punto, el vehículo colisionó de lleno contra una palmera, un impacto de alta energía que provocó su fallecimiento en el acto.

Intervención policial y peritajes en el lugar

Tras el llamado a la central de emergencias, personal de la Comisaría Cuarta intervino de inmediato en la zona para asegurar el lugar y ordenar el tránsito. En paralelo, equipos de la División Policía Científica realizaron los relevamientos periciales correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

Los peritos trabajaron en la medición de huellas, análisis del impacto y verificación del estado del vehículo, mientras se mantuvo restringida la circulación en el área para facilitar las tareas de investigación.

La identidad de la víctima

Según confirmaron fuentes oficiales a Elonce, el conductor fallecido fue identificado como Ramón Martín López, de 68 años, oriundo de Concordia. Las autoridades informaron que el cuerpo fue examinado por el médico policial de turno antes de ser trasladado para las diligencias correspondientes.