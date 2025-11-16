Un hombre murió tras perder el control del auto y chocar contra una palmera

Un hombre de 68 años falleció en Concordia tras impactar con su vehículo contra una palmera en avenida San Lorenzo y Federación. Se confirmó que el conductor murió en el acto y que la policía investiga las causas del siniestro.
Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo por la madrugada en Concordia, donde un hombre de 68 años perdió la vida luego de impactar violentamente contra una palmera. El accidente se produjo alrededor de las 5.50 en la intersección de avenida San Lorenzo y Federación, en una zona de tránsito habitual durante las primeras horas del día.
Según la información policial, la víctima conducía un Peugeot 208 en sentido este–oeste cuando, por razones que aún se intentan establecer, perdió el control del vehículo y desvió su recorrido hacia la vereda norte. Allí colisionó de lleno contra una palmera, un impacto que resultó fatal y provocó el fallecimiento inmediato del automovilista.
Intervención policial y pericial en la zona del siniestro
Tras el aviso a la central de emergencias, personal de la Comisaría Cuarta se presentó en el lugar y asistió en el resguardo de la zona. A la par, equipos de la División Policía Científica realizaron las tareas de relevamiento pericial para reconstruir la dinámica del hecho.
Bomberos Zapadores colaboraron en las primeras intervenciones y en la verificación de daños vehiculares, mientras que la grúa policial procedió al traslado del Peugeot 208, que quedó fuertemente deteriorado en su parte frontal. El médico policial de turno confirmó el deceso del conductor en el lugar del impacto. (Fuente: El Entre Ríos)