Camión que transportaba cajas de sidra volcó y desparramó la carga en Ruta 14

Un camión Mercedes Benz 1634 que transportaba cajones de sidra volcó durante la madrugada de este domingo sobre la Autovía General Artigas (Ruta Nacional 14), dejando gran parte de la carga desparramada en la banquina. El siniestro ocurrió alrededor de las 03:00, a la altura del kilómetro 107, en cercanías de Concepción del Uruguay.

El vehículo perdió una rueda y terminó volcado

Personal de la Comisaría Talitas intervino tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre el siniestro. Al llegar, los efectivos encontraron el vehículo recostado sobre uno de sus laterales y la mercadería dispersa a pocos metros.

El conductor, un hombre oriundo de Cerro Azul, Misiones, explicó que circulaba desde Buenos Aires con destino a Formosa cuando, por causas que aún se investigan, se produjo el desprendimiento de la rueda delantera derecha. Esa falla mecánica provocó que perdiera el control y el rodado terminara volcado sobre la banquina.

El camionero fue asistido por personal de ambulancia. Aunque manifestó dolores en un hombro y en una pierna, los profesionales confirmaron que las lesiones eran de carácter leve y no representaban gravedad. Tras la atención inicial, quedó bajo observación preventiva.

La carga quedó esparcida, pero el tránsito no se vio afectado

La carga del vehículo —cajas repletas de sidra— quedó desparramada en la banquina, generando un amplio despliegue para ordenar la zona y evitar incidentes adicionales. A pesar del vuelco, el camión no obstruyó la calzada, por lo que la circulación se mantuvo fluida en ambos sentidos.

Más noticias