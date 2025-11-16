Un motociclista fue hospitalizado tras un accidente en la Ruta 18

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

16 de Noviembre de 2025
Un hombre de San Salvador fue asistido tras ser hallado caído junto a su motocicleta en el kilómetro 217 de la Ruta 18. Sufrió lesiones y quedó internado en observación en el Hospital Masvernat.

Un motociclista resultó lesionado durante la madrugada de este domingo en un siniestro vial registrado sobre la Autovía de la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 217. El hecho ocurrió minutos después de la medianoche y dejó como saldo a un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de San Salvador, trasladado a un centro de salud para su atención.

Hallazgo del conductor y primeras intervenciones

Alrededor de las 00:05, personal de la Comisaría General Campos fue alertado sobre un accidente en la traza nacional. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al motociclista tendido sobre la cinta asfáltica, junto a una motocicleta Motomel C150 S2. El hombre manifestó no recordar con claridad lo sucedido, aunque indicó que se dirigía hacia San Salvador al momento del hecho.

 

Los agentes resguardaron la zona para facilitar la asistencia médica y preservar las condiciones del lugar mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

 

Traslado y diagnóstico médico

Una ambulancia se presentó rápidamente en el sitio y trasladó al herido al Hospital de General Campos para su primera evaluación. Horas más tarde, y como medida preventiva, fue derivado al Hospital Masvernat de Concordia, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. El motociclista quedó en observación para su seguimiento clínico.

Concordia San Salvador
