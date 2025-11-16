Cinco detenidos en operativos por Narcomenudeo: secuestraron cocaína y marihuana

En cuatro allanamientos realizados en distintos barrios de Concordia se incautaron envoltorios de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, celulares y una balanza de precisión. Cinco personas quedaron detenidas e incomunicadas, en una investigación por narcomenudeo.
Cuatro allanamientos simultáneos se realizaron este sábado en distintos puntos de Concordia en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (Narcomenudeo). Los operativos, que se desarrollaron entre la tarde y la noche, permitieron secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de drogas.
Despliegue simultáneo en diferentes barrios
Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo de la jueza María Gabriela Seró, con intervención del fiscal Fabio Zabaleta. Las tareas investigativas previas derivaron en la necesidad de ejecutar los allanamientos en forma coordinada, los cuales comenzaron a las 18:30 y finalizaron cerca de las 22:40.
En las medidas participaron las Divisiones de Drogas Peligrosas y los Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Concordia, Federación, Feliciano, San Salvador y Concepción del Uruguay, en un operativo articulado que permitió avanzar con la causa sin incidentes.
Elementos secuestrados: droga, dinero y herramientas de fraccionamiento
Durante los allanamientos se incautaron elementos considerados clave para la investigación. Entre lo secuestrado se detalló:
16 envoltorios de cocaína.
148 envoltorios de marihuana, con un peso total de 297,1 gramos.
$574.500 en efectivo.
Diez teléfonos celulares.
Una balanza de precisión y elementos de corte, además de otros objetos de interés para la causa.
Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para su análisis dentro del proceso judicial.
Cinco detenidos e incomunicados
En los diferentes inmuebles fueron identificadas siete personas. De ellas, cinco —tres hombres y dos mujeres— quedaron detenidas e incomunicadas por disposición judicial, en el marco de la causa por narcomenudeo y la sospecha de participación en tareas de comercialización de estupefacientes.