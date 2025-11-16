 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Amenazaron a mujer por atrasarse en un préstamo: fueron hasta su casa armados

Una mujer de Concordia denunció que varios hombres llegaron en autos de alta gama y la intimidaron con armas por una deuda. La investigación permitió identificar a dos ciudadanos colombianos y secuestrar dinero, talonarios y documentación vinculada a más de 180 préstamos.

16 de Noviembre de 2025
Amenazaron a mujer por atrasarse en un préstamo: fueron hasta su casa armados
Amenazaron a mujer por atrasarse en un préstamo: fueron hasta su casa armados

Una mujer de Concordia denunció que varios hombres llegaron en autos de alta gama y la intimidaron con armas por una deuda. La investigación permitió identificar a dos ciudadanos colombianos y secuestrar dinero, talonarios y documentación vinculada a más de 180 préstamos.

Una mujer de Concordia denunció que había sido amenazada con armas de fuego por varios hombres de nacionalidad colombiana, quienes llegaron a su vivienda en vehículos de alta gama luego de que se atrasara en el pago de cuotas de un préstamo. El hecho ocurrió en inmediaciones de Próspero Bovino y J. J. Valle, donde la damnificada decidió encerrarse por temor ante la intimidante presencia de los agresores.

Amenazaron a mujer por atrasarse en un pr&eacute;stamo: fueron hasta su casa armados
Amenazaron a mujer por atrasarse en un préstamo: fueron hasta su casa armados

La denuncia y el inicio de la investigación

Según relató la denunciante, carios hombres se presentaron en su domicilio particular, en varios vehículos de alta gama. La mujer afirmó que, al verlos, sintió miedo y procuró resguardarse mientras los individuos permanecían frente a la vivienda.

 

Tras la radicación de la denuncia, personal policial inició tareas investigativas que incluyeron la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Las imágenes permitieron constatar el arribo de los autos mencionados y, además, identificar a los sujetos involucrados.

 

Allanamientos y secuestro de evidencia

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó dos allanamientos que fueron concretados por las fuerzas policiales. En los operativos se identificó a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana y se secuestraron diversos elementos vinculados a una actividad de préstamos informales con intereses usurarios.

 

Entre lo incautado se encontraron más de 2.000.000 de pesos argentinos, 2.000 dólares, talonarios de cuotas, documentación que revelaba la entrega de alrededor de 180 préstamos con tasas elevadas —cobradas diariamente o de manera semanal—, teléfonos celulares, una netbook y libretas con anotaciones contables relacionadas a la actividad investigada.

 

Antecedentes de la organización

Desde la Policía informaron a El Entre Ríos que los individuos identificados “forman parte de una organización” que ya había sido investigada un año antes. En noviembre de 2024, esa causa motivó la realización de 10 allanamientos positivos, donde también se secuestraron grandes sumas de dinero, marihuana y pastillas de éxtasis en un domicilio situado en la zona de San Juan y Rocamora.

Temas:

Argentinos Autos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso