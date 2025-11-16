Amenazaron a mujer por atrasarse en un préstamo: fueron hasta su casa armados

Una mujer de Concordia denunció que varios hombres llegaron en autos de alta gama y la intimidaron con armas por una deuda. La investigación permitió identificar a dos ciudadanos colombianos y secuestrar dinero, talonarios y documentación vinculada a más de 180 préstamos.
Una mujer de Concordia denunció que había sido amenazada con armas de fuego por varios hombres de nacionalidad colombiana, quienes llegaron a su vivienda en vehículos de alta gama luego de que se atrasara en el pago de cuotas de un préstamo. El hecho ocurrió en inmediaciones de Próspero Bovino y J. J. Valle, donde la damnificada decidió encerrarse por temor ante la intimidante presencia de los agresores.
La denuncia y el inicio de la investigación
Según relató la denunciante, carios hombres se presentaron en su domicilio particular, en varios vehículos de alta gama. La mujer afirmó que, al verlos, sintió miedo y procuró resguardarse mientras los individuos permanecían frente a la vivienda.
Tras la radicación de la denuncia, personal policial inició tareas investigativas que incluyeron la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Las imágenes permitieron constatar el arribo de los autos mencionados y, además, identificar a los sujetos involucrados.
Allanamientos y secuestro de evidencia
Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó dos allanamientos que fueron concretados por las fuerzas policiales. En los operativos se identificó a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana y se secuestraron diversos elementos vinculados a una actividad de préstamos informales con intereses usurarios.
Entre lo incautado se encontraron más de 2.000.000 de pesos argentinos, 2.000 dólares, talonarios de cuotas, documentación que revelaba la entrega de alrededor de 180 préstamos con tasas elevadas —cobradas diariamente o de manera semanal—, teléfonos celulares, una netbook y libretas con anotaciones contables relacionadas a la actividad investigada.
Antecedentes de la organización
Desde la Policía informaron a El Entre Ríos que los individuos identificados “forman parte de una organización” que ya había sido investigada un año antes. En noviembre de 2024, esa causa motivó la realización de 10 allanamientos positivos, donde también se secuestraron grandes sumas de dinero, marihuana y pastillas de éxtasis en un domicilio situado en la zona de San Juan y Rocamora.