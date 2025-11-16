 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Se incendió un edificio en Gualeguaychú: evacuaron a vecinos

Un incendio se desató pasada la 1:30 en la Torre 2 de un complejo de departamentos de lujo ubicado en República Oriental y L. N. Palma.  Evacuaron a los residentes en medio de intensas lluvias y lograron controlar el fuego sin heridos.

16 de Noviembre de 2025
Un incendio registrado esta madrugada en la Torre 2 de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles República Oriental y L. N. Palma de Gualeguaychú generó preocupación entre los vecinos, quienes debieron ser evacuados en plena madrugada.

 

El siniestro comenzó alrededor de la 1:30 y activó un inmediato despliegue de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. Al lugar acudieron las unidades 27, 31 y 38, cuyos equipos trabajaron en condiciones adversas para controlar las llamas y asistir a los residentes. La presencia de humo denso dentro del edificio complicó las maniobras y obligó a un operativo especial para el rescate de personas atrapadas en los pisos superiores.

 

Rescates con escaleras y complicaciones por el humo

Durante la evacuación, varios vecinos lograron descender por sus propios medios, aunque otros quedaron confinados dentro de sus departamentos debido a la intensa concentración de humo que rápidamente invadió las escaleras internas. Ante este escenario, los bomberos debieron recurrir a la unidad de alturas equipada con escaleras extensibles para retirar a quienes no podían evacuar por los accesos habituales.

 

La lluvia complicó las tareas de emergencia

A los pocos minutos de iniciado el operativo, una fuerte lluvia comenzó a azotar la ciudad, lo que sumó dificultades adicionales al trabajo de los bomberos. Pese a las condiciones climáticas adversas, las dotaciones lograron controlar el avance del fuego y continuar con la evacuación segura del edificio.

 

Hasta las 2:00 de la madrugada no se reportaron personas heridas, aunque la tensión entre los residentes se mantuvo hasta que la situación fue controlada por completo. (R2820)

Temas:

Bomberos Voluntarios Gualeguaychú
