Recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada en La Paz: hay turistas detenidos

Un comerciante de La Paz denunció la pérdida de una caja con más de $4.300.000, que fue encontrada en parte gracias al aviso de los vecinos. La pareja involucrada fue identificada y puesta en libertad tras ser notificada por apropiación de cosa perdida.
En la mañana del sábado, un comerciante de la ciudad de La Paz sufrió la pérdida de una caja con una suma de dinero superior a los $4.300.000, la cual se habría caído de su vehículo particular mientras se dirigía hacia su local comercial. La denuncia fue realizada por el afectado ante la Jefatura Departamental La Paz, quien rápidamente alertó a las autoridades locales. La situación fue atendida de inmediato por personal del Comando Radioeléctrico y del puesto de facción del Puente Blanco, quienes comenzaron a trabajar en el caso tras recibir el aviso de los vecinos de la zona.
Según los primeros testimonios obtenidos por los investigadores, una pareja de turistas que se encontraba alojada en un hotel local fue vista recogiendo la caja caída y continuando su camino sin notificar a las autoridades ni al propietario del dinero. Ante esta situación, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de La Paz comenzó a realizar diversas averiguaciones, lo que permitió establecer que el vehículo vinculado a los turistas se encontraba en la zona del Puerto.
La pareja, que había llegado a la ciudad con fines recreativos, fue rastreada a través de las cámaras de seguridad de la zona y otros testimonios que los ubicaron en el lugar poco después de la caída del dinero. A partir de esta información, se solicitó un mandamiento judicial para realizar un allanamiento en el hotel en el que se encontraban hospedados, además de llevar a cabo requisas tanto personales como vehiculares.
Investigación y hallazgo del dinero
El allanamiento en el hotel dio resultados positivos, con la policía logrando recuperar la mayor parte del dinero que había sido robado. En total, se recuperaron más de $3.050.000, junto con documentación vinculada al comerciante damnificado, que también fue entregada a su propietario tras verificar la veracidad de los documentos. El dinero fue incautado como parte de las medidas judiciales, y su retorno al dueño se realizó en el marco de las normativas correspondientes.
Durante el operativo, la pareja de turistas fue identificada correctamente y notificada de la causa judicial por Apropiación de Cosa Perdida. Tras la notificación, ambos quedaron en libertad, quedando supeditados al expediente judicial que sigue su curso. El caso ha generado gran repercusión en la ciudad, ya que se trató de una acción rápida de las fuerzas de seguridad, quienes lograron recuperar la mayor parte del dinero extraviado en tiempo récord.