Fue dada de alta la mujer herida tras choque sobre Ruta 12

La mujer que resultó lesionada en un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 12 fue dada de alta luego de permanecer internada en el Hospital San Martín, donde fue asistida tras el siniestro vial registrado durante la noche del sábado.

Según se informó, la víctima viajaba como acompañante en el vehículo de menor porte involucrado en el impacto y, tras el hecho, fue derivada al nosocomio de la capital entrerriana para su evaluación médica. Luego de realizarle estudios de mayor complejidad, el equipo de salud diagnosticó una fractura de tabique nasal y un traumatismo de cráneo leve.

Matrimonio de Crespo sufrió tremendo accidente en el ingreso a Paraná por Ruta 12

Desde el hospital precisaron que la evolución de la paciente fue favorable durante las primeras horas posteriores al ingreso. Como consecuencia de la buena respuesta clínica, en el atardecer del domingo se decidió otorgarle el alta médica, quedando en condición ambulatoria.

La mujer deberá continuar con cuidados domiciliarios hasta lograr una recuperación plena, conforme a las indicaciones brindadas por los profesionales que intervinieron en su atención, informó Estación Plus.

En el plano judicial, se indicó que se tramita un legajo con el objetivo de establecer las formas y circunstancias en las que se produjeron las lesiones, consideradas de carácter grave, como consecuencia de la colisión

El incidente vial ocurrió sobre la Ruta 12, poco antes del ingreso a la capital entrerriana. En el lugar impactaron un camión Mercedes Benz y un automóvil Citroën C-Elysée, por causas que continúan siendo materia de investigación.

