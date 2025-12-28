 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Ocurrió en la noche del sábado

Matrimonio de Crespo sufrió tremendo accidente en el ingreso a Paraná por Ruta 12

Como consecuencia del violento impacto entre un auto y un camión, una mujer de aproximadamente 60 años debió ser hospitalizada. Las lluvias podrían haber sido el desencadenante del siniestro vial.

28 de Diciembre de 2025
Accidente en el ingreso a Paraná por Ruta 12
Accidente en el ingreso a Paraná por Ruta 12 Foto: Policía de Entre Ríos

Como consecuencia del violento impacto entre un auto y un camión, una mujer de aproximadamente 60 años debió ser hospitalizada. Las lluvias podrían haber sido el desencadenante del siniestro vial.

Un matrimonio de adultos mayores procedente de la localidad de Crespo fue víctima de un violento accidente de tránsito, anoche, sobre Ruta Nacional 12, a metros del ingreso Paraná/San Benito. Fuentes policiales comunicaron que el impacto se produjo entre un auto Citroën C-Elysee (en el que viajaba la pareja) y un camión de carga Mercedes Benz al mando de un hombre oriundo de Cerrito.

(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
(foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del tremendo accidente, la mujer que iba como acompañante en el vehículo de menor porte –de aproximadamente 60 años- debió ser fue trasladada hacia el Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. De acuerdo al parte policial, se encontraba consciente al momento del hecho.

(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
(foto Policía de Entre Ríos)

Hasta el momento, las formas y circunstancias están siendo investigadas por los peritos, pero de acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, las lluvias que se registraron anoche en la capital entrerriana, podrían haber sido un factor desencadenante del siniestro vial.

(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
(foto Policía de Entre Ríos)

Intervinieron en el lugar efectivos de Comisaría San Benito, Decimoquinta, Accidentología Vial y Bomberos, quienes trabajaron para asegurar la zona y brindar asistencia.

Temas:

Ruta 12 ingreso a Paraná lluvias accidente de tránsito siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso