Matrimonio de Crespo sufrió tremendo accidente en el ingreso a Paraná por Ruta 12

Como consecuencia del violento impacto entre un auto y un camión, una mujer de aproximadamente 60 años debió ser hospitalizada. Las lluvias podrían haber sido el desencadenante del siniestro vial.
Un matrimonio de adultos mayores procedente de la localidad de Crespo fue víctima de un violento accidente de tránsito, anoche, sobre Ruta Nacional 12, a metros del ingreso Paraná/San Benito. Fuentes policiales comunicaron que el impacto se produjo entre un auto Citroën C-Elysee (en el que viajaba la pareja) y un camión de carga Mercedes Benz al mando de un hombre oriundo de Cerrito.
Como consecuencia del tremendo accidente, la mujer que iba como acompañante en el vehículo de menor porte –de aproximadamente 60 años- debió ser fue trasladada hacia el Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. De acuerdo al parte policial, se encontraba consciente al momento del hecho.
Hasta el momento, las formas y circunstancias están siendo investigadas por los peritos, pero de acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, las lluvias que se registraron anoche en la capital entrerriana, podrían haber sido un factor desencadenante del siniestro vial.
Intervinieron en el lugar efectivos de Comisaría San Benito, Decimoquinta, Accidentología Vial y Bomberos, quienes trabajaron para asegurar la zona y brindar asistencia.