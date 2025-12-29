Destinaron nuevos móviles y equipamiento a la Policía de Concepción del Uruguay

La Jefatura Departamental Uruguay presentó nuevos móviles, equipamiento táctico y tecnología destinados a reforzar la prevención y la capacidad operativa en todo el departamento, con apoyo del Gobierno provincial.
La Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay presentó este lunes un importante fortalecimiento del equipamiento y de la flota vehicular, destinado a mejorar la seguridad y la capacidad operativa en todo el Departamento Uruguay.
Según se informó, la incorporación de los nuevos recursos fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través de la gestión del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de Policía de la provincia, Claudio González, quienes impulsaron la inversión en materia de seguridad pública.
En el marco de la presentación, se confirmó la incorporación de seis nuevos móviles policiales: cuatro camionetas Nissan, una de ellas destinada al Grupo Especial; dos motocicletas Honda XR 190 y bicicletas policiales para tareas preventivas. A estas unidades se sumó un automóvil Citroën, adquirido con fondos propios de la Jefatura Departamental, y un vehículo que fue entregado por la Justicia tras un secuestro judicial, el cual será destinado a tareas de prevención.
Durante la jornada también se exhibió equipamiento táctico, operacional y preventivo que será utilizado por el personal policial en distintos tipos de procedimientos. Entre los elementos presentados se destacaron cascos y 80 chalecos antibalas, incluyendo modelos adaptados para personal femenino.
Asimismo, se incorporó armamento no letal, como pistolas tipo Byrna para intervenciones específicas, además de escudos tácticos. En materia de comunicaciones, se sumaron diez equipos de radio HT, que serán utilizados principalmente en operativos de gran concurrencia.
Tecnología y trabajo articulado
Otro de los recursos presentados fue un dron de última generación, que será empleado en tareas de búsqueda de personas, vigilancia rural y operativos vinculados a la lucha contra el narcotráfico. Desde la Jefatura señalaron que esta herramienta permitirá ampliar el alcance de los controles y mejorar la respuesta ante distintos escenarios.
Las autoridades policiales destacaron además el acompañamiento de la Fiscalía y del Juzgado de Concepción del Uruguay. En ese sentido, agradecieron especialmente la gestión del coordinador de Fiscales, Fernando Lombardi, y de los fiscales María José Labalta y Eduardo Santos, quienes intervinieron para posibilitar la incorporación de un vehículo Ford Ka para uso policial.
También se resaltó el apoyo del Municipio en el desarrollo de políticas de prevención y en la implementación de sistemas de videovigilancia, considerados complementarios al trabajo policial.
Desde la Jefatura Departamental Uruguay indicaron que la entrega de este equipamiento representó el cierre de un año de intenso trabajo institucional, orientado a fortalecer los recursos disponibles, mejorar la operatividad y optimizar la capacidad de respuesta de la Policía de Entre Ríos en el Departamento Uruguay.