Secuestro de droga en Villaguay: incautaron 160 gramos de marihuana

La medida judicial consistió en un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías y Transición.

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, vinculada al narcomenudeo, se concretó un secuestro de droga en la ciudad de Villaguay luego de un procedimiento ordenado por la Justicia. El operativo fue llevado adelante por personal especializado y se desarrolló durante la jornada del lunes.

La medida judicial consistió en un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías y Transición de Villaguay, con intervención de la Fiscalía local. La intervención se realizó como parte de una causa que venía siendo investigada y que apuntaba a la presunta comercialización de estupefacientes a baja escala.

La causa venía siendo investigada. Foto: Policía de Entre Ríos.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de droga distribuida en varios envoltorios. Tras las tareas de pesaje y verificación, se confirmó que se trataba de aproximadamente 160 gramos de marihuana, sustancia que quedó inmediatamente a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis y resguardo.

Durante el operativo, también se procedió a la correcta identificación de una persona mayor de edad que se encontraba en el lugar allanado. Según se informó oficialmente, no se registraron detenciones, aunque la persona identificada quedó supeditada a la causa judicial, conforme lo dispuesto por las autoridades intervinientes.

Lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia. Foto: Policía de Entre Ríos.

Desde la Policía de Entre Ríos se destacó el desarrollo del procedimiento y el trabajo coordinado del personal de la División de Drogas Peligrosas de Villaguay, remarcando la importancia de este tipo de acciones en el abordaje del narcomenudeo en el territorio provincial.

El secuestro de droga se enmarca en una serie de operativos que se vienen realizando en distintos puntos de Entre Ríos, con el objetivo de prevenir y combatir la venta de estupefacientes a pequeña escala. Desde la fuerza provincial reafirmaron el compromiso institucional de continuar trabajando de manera articulada con el Poder Judicial para avanzar en investigaciones que permitan desarticular este tipo de actividades ilegales.