Seis detenidos por homicidio en Colón: buscan establecer el rol de los implicados

La investigación por el homicidio de José “Pichay” Romero, ocurrido el lunes 22 de diciembre, registró avances significativos durante la tarde del sábado, a partir de una serie de allanamientos y detenciones realizados en distintos puntos de la ciudad. En el marco del trabajo policial y judicial, ya son seis las personas detenidas, todas mayores de edad, mientras se intenta establecer el grado de participación de cada una en el hecho.

El jefe departamental de Policía, Héctor Martínez, explicó a Elonce que a partir del crimen, “se ejecutaron órdenes de allanamiento en barrios San Francisco y Tiro Sur. “Los procedimientos se realizaron el día sábado, comenzándose en forma simultánea a las 16 horas, y arrojaron resultados positivos para la causa”. Como resultado, se concretó la detención de tres hombres más, dos de 31 años y uno de 19, además del secuestro de elementos considerados de interés para la investigación.

Con estas aprehensiones, el total de detenidos ascendió a seis personas: cuatro hombres y dos mujeres. Martínez aclaró que los roles de cada uno “se están determinando en sede judicial, aportándose todas las pruebas que se van recabando hasta el momento”.

Pruebas clave y cámaras de seguridad

El jefe policial confirmó además que el viernes se realizaron pruebas de dermotest en la ciudad de Concepción del Uruguay, las cuales fueron incorporadas como evidencia fundamental y quedaron en poder del fiscal interviniente. “Uno de estos detenidos sería el autor de la muerte violenta”, señaló, aunque aclaró que la calificación y el grado de responsabilidad están siendo definidos por la Fiscalía.

Entre los elementos secuestrados figuran prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los implicados y que coincidirían con registros de cámaras de seguridad de la zona. “Desde el minuto cero se está trabajando con cámaras, lo que permitió individualizar claramente a las personas en la escena del hecho”, remarcó Martínez.

Hipótesis del crimen

De acuerdo a la principal línea investigativa, el homicidio se habría originado a partir del robo de una riñonera que contenía sustancias estupefacientes. Esa hipótesis fue confirmada oportunamente por el fiscal Alejandro Perroud, quien indicó que el conflicto se desató tras la sustracción de droga.

Según la reconstrucción del hecho, una mujer y otro hombre persiguieron a Romero hasta su vivienda con la intención de recuperar la riñonera. Al llegar al domicilio, se produjeron disparos a través de una puerta de chapa, uno de los cuales hirió de muerte a la víctima, que falleció a raíz de las lesiones provocadas por el arma de fuego.

Los tres primeros imputados por el homicidio son Rodolfo Gledes Cardozo y Daniela Gallo, mientras que Adriana Briozzo fue acusada de encubrimiento, ya que habría sido la encargada de descartar el arma utilizada. En el interior de la vivienda donde ocurrió el crimen, la Policía halló además una mochila con 52 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, elemento que refuerza la principal hipótesis del caso