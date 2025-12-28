Homicidio por presunto robo de cocaína: hay tres nuevos detenidos tras allanamientos

La investigación por el crimen de José “Pichay” Romero, ocurrido el lunes pasado en Colón, registró avances significativos durante la tarde de este sábado, cuando personal policial llevó adelante una serie de allanamientos y detenciones en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un trabajo investigativo que continuaba en desarrollo.

De acuerdo a lo informado, como resultado de las tareas de averiguación y del análisis de distintos elementos probatorios, se logró reunir información suficiente para solicitar tres órdenes de allanamiento, las cuales fueron otorgadas por la Justicia y diligenciadas de manera simultánea en diferentes barrios.

El primer procedimiento se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Bernard, en el barrio Tiro Sur. En ese lugar, el personal policial procedió a la detención de un joven de 19 años de edad. Además, se realizó el secuestro formal de diversos elementos considerados de interés para la investigación, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a las pericias correspondientes.

El segundo allanamiento tuvo lugar en una vivienda situada en pasaje 19, en el barrio San Francisco. Allí, los efectivos intervinientes cumplieron con la orden judicial y detuvieron a un hombre de 31 años, vinculado a la causa que se investiga.

Finalmente, el tercer procedimiento se desarrolló en un inmueble emplazado sobre calle Bernard al 500. En esa vivienda se concretó la detención de otro hombre, de 26 años de edad, y se procedió a la incautación de distintos elementos que guardarían relación directa con el hecho investigado.

Tras los procedimientos, las tres personas detenidas fueron trasladadas a la Jefatura Departamental, donde quedaron alojadas a disposición de la Justicia, mientras continuaban las diligencias para avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

Desde la fuerza policial indicaron que la causa seguía siendo objeto de un minucioso trabajo investigativo, con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes y reunir la totalidad de las pruebas necesarias para el proceso judicial.

Homicidio por presunto robo de cocaína

El crimen de Romero habría tenido como desencadenante el robo de una riñonera que contenía dosis de cocaína. Así lo había confirmado a El Entre Ríos el fiscal Alejandro Perroud.

A partir de esa situación, la mujer y otro hombre lo persiguieron hasta su vivienda con la intención de recuperar el elemento robado. De acuerdo a la investigación, al llegar al domicilio se produjeron los disparos a través de una puerta de chapa, que hirieron de muerte a Romero. El hombre falleció a raíz de las lesiones sufridas por el impacto de arma de fuego.

Los imputados por el homicidio son Gledes Rodolfo Cardozo y Daniela Gallo; mientras que Adriana Briozzo fue acusada de encubrimiento, quien habría sido la encargada de descartar el arma homicida.

Según se informó oportunamente, en el interior de la vivienda donde ocurrió el crimen, se localizó una mochila que contenía 52 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína.