“Un desarmadero de lujo”: la trama detrás de investigación por presunto lavado de activos

Una investigación por presunto lavado de activos avanzó en Concordia con una serie de allanamientos que permitieron secuestrar bienes de alto valor y reforzar la hipótesis sobre la existencia de una organización dedicada a maniobras ilícitas. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y en zonas exclusivas, y fueron dispuestos por el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay.

Para los vecinos de los domicilios allanados, los operativos resultaron sorpresivos y alteraron la rutina del viernes posterior a la Navidad. Para las fuerzas de seguridad y la Justicia, en cambio, se trató de una etapa prevista dentro de una investigación que se desarrollaba desde hacía tiempo.

Según reconstruyeron fuentes policiales, uno de los antecedentes clave de la causa se remonta a aproximadamente dos años atrás, cuando se concretó un allanamiento a Juan Antonio Carniel. “Empezamos a encontrar camionetas en una casa de fin de semana, en la zona del lago. Eran vehículos con pedido de secuestro desde Buenos Aires. Por entonces se abrió una causa”, explicó un oficial consultado durante la investigación, según publicó El Entre Ríos.

A partir de esas diligencias, los investigadores advirtieron que Carniel acumulaba un importante patrimonio, compuesto por departamentos, casas, lanchas, yates, cuatriciclos y viajes frecuentes, sin registrar una actividad económica que justificara ese nivel de bienes. En ese contexto, tomó fuerza la sospecha de una maniobra de lavado de activos vinculada al robo de camionetas de alta gama en la provincia de Buenos Aires, a las que se les falseaba la documentación para luego comercializarlas en Entre Ríos.

Mientras la Policía de Concordia y la Justicia provincial avanzaban en la recolección de pruebas, en paralelo la Justicia Federal y la Prefectura Naval Argentina desarrollaban una investigación centrada en Manuel Centurión, cuñado de Carniel, y en su entorno familiar. En ese núcleo se incluyeron dos hijos de Centurión que se desempeñaban como empleados judiciales, uno como secretario de una fiscal de Concordia y el otro en un juzgado civil.

Secuestros y bienes de alto valor

La orden judicial alcanzó al menos cuatro domicilios. Los operativos permitieron constatar el alto nivel de vida de los investigados, con residencias ubicadas en barrios privados, vistas al lago y bienes considerados de altísimo valor. Entre los elementos secuestrados se destacó un yate, además de vehículos y dinero en efectivo.

En la vivienda de fin de semana de Carniel, ubicada en la Isla Salvatore, zona del Lago Salto Grande, los efectivos hallaron autopartes de camionetas de alta gama. “Parecía un desarmadero de lujo”, señaló uno de los policías que participó del procedimiento. En el lugar también se secuestraron un cuatriciclo y dos camionetas Toyota nuevas, registradas a nombre del hombre de 63 años, pero con pedido de secuestro vigente.

En el caso de Centurión, los investigadores le atribuyeron una presunta maniobra de venta ilegal de divisas. Los allanamientos se realizaron tanto en el barrio privado Las Garzas, donde se secuestraron una camioneta RAM, un automóvil y dólares en distintas monedas, como en una vivienda del centro de Concordia.

El despliegue policial incluyó procedimientos en domicilios ubicados en Ramírez 335, Damián P. Garat 1560, el Complejo Las Garzas y la Isla Salvatore. Todos los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente, mientras la investigación continuaba para determinar responsabilidades y el alcance de la presunta organización.