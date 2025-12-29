Tragedia vial en la ruta: conductor se distrajo para tomar un mate, volcó y murió

Un hombre de 68 años murió tras perder el control del vehículo y volcar en el cruce de las rutas 6 y 215, en las afueras de La Plata. Su esposa, que viajaba junto a él, relató que el conductor se distrajo al recibir un mate.
Un trágico accidente de tránsito ocurrió este domingo en el cruce de la Ruta Provincial 6 con la Ruta 215, a la altura de la localidad bonaerense de Lisandro Olmos, donde un hombre de 68 años perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba volcara sobre la calzada.
Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando una camioneta Renault Duster blanca, que se dirigía hacia la Costa Atlántica, perdió el control por causas que fueron materia de investigación. En el rodado viajaba un matrimonio oriundo de Monte Grande, publicó 0221.
De acuerdo al testimonio de la mujer que acompañaba al conductor, identificada como Graciela Altamirano, de 65 años, el accidente ocurrió en el momento en que ella le ofrecía un mate a su esposo. En esas circunstancias, el hombre se distrajo, el vehículo despistó y terminó volcando.
Como consecuencia del vuelco, el conductor, identificado como Rogelio Omar Medina, murió en el lugar. La víctima era jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Su esposa, también jubilada, logró salir del vehículo por sus propios medios y fue asistida en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.
En el lugar del siniestro trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Abasto, personal de emergencias del UPA zonal y efectivos policiales. Además, se solicitó la presencia de peritos para realizar las actuaciones correspondientes y del servicio de morguera para el traslado del cuerpo.
La causa fue caratulada como muerte por accidente y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 14 del Departamento Judicial La Plata, conducida por la fiscal Ana Scarpino, mientras se avanzaba con las pericias para determinar las circunstancias exactas del hecho.