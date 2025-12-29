Adopción irregular de la hija de Fornerón: “la sensación es de impunidad”, dijo abogado tras la absolución de los acusados

La absolución de todos los imputados en la causa Fornerón volvió a poner en el centro del debate el rol del Poder Judicial argentino frente a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El fallo fue dictado por un tribunal de la Capital Federal, que resolvió cerrar el proceso penal iniciado por la adopción irregular de la hija de Leonardo Fornerón, pese a que el Estado argentino había sido previamente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La decisión judicial se conoció tras siete jornadas de audiencias, en las que se ventilaron distintos planteos procesales impulsados por las defensas. El resultado generó un fuerte impacto en Fornerón y en su entorno legal, que desde hace más de dos décadas reclaman justicia y el reconocimiento pleno de sus derechos como padre.

Leonardo Fornerón.

En diálogo con Elonce, el abogado Diego Dousdebes expresó el estado de ánimo tras conocerse la resolución y describió el camino recorrido hasta llegar a este desenlace. “quedamos bastante movilizados, más que nada, Leonardo, con la forma en que decidió la justicia, no solo por lo largo del proceso, sino también por el resultado”, sostuvo.

Los planteos de las defensas y el rol del fiscal

Durante el juicio oral, las defensas de los imputados desplegaron una batería de recursos legales que finalmente prosperaron. Según explicó Dousdebes, “a lo largo de siete jornadas, en las cuales hubo planteos de todos los colores, un montón de herramientas puestas por las defensas de todos los imputados para para quedar impunes”, explicó el letrado a Elonce.

El punto decisivo fue la postura adoptada por el fiscal interviniente, quien consideró que no estaba debidamente acreditado el dolo, es decir, la intencionalidad de los acusados. En ese sentido, el abogado remarcó que el representante del Ministerio Público, entendió que no se probó “el conocimiento de la de la existencia de un papá que reclamaba a su hija”, dijo al criticar la actitud del fiscal.

En el banquillo de los acusados se sentaron los padres que criaron a la niña, la madre biológica, el exjuez de Victoria Raúl Del Valle, el abogado Francisco Salvador Espona y los intermediarios Paul Reynoso y Ariel Barreto. Todos fueron absueltos, pese a que la querella había solicitado condenas por el delito de sustracción y retención de una menor de diez años, que prevé penas de entre cinco y quince años de prisión.

Como consecuencia de esa evaluación, el fiscal solicitó el sobreseimiento general. “Pidió el sobreseimiento de todos los imputados, es decir, los adoptantes, el matrimonio Suchibasi, el juez del Valle, Paul Reynoso, Barreto y la madre biológica”, detalló Dousdebes.

“La sensación es de impunidad”

Consultado sobre el impacto del fallo, el letrado fue contundente. “La sensación es de impunidad, porque de alguna manera, lo que hace este fallo, es cubrir con una sentencia judicial, la responsabilidad de funcionarios públicos”, afirmó a Elonce.

En ese marco, cuestionó que la resolución termina blindando a actores estatales y privados que intervinieron en el proceso de adopción irregular. “Funcionarios públicos de la provincia de Entre Ríos, de civiles, como fueron los padres, de la madre gestante, de terceros colaboradores; y hace bastante más difícil, de lo que ya venía siendo, la lucha que tienen los buscadores identidad en el país”, señaló.

Al respecto, Dousdebes consideró que el caso Fornerón, no es una excepción ni un hecho del pasado. “Estos actos que ya vemos, que no son ni históricos ni son ajenos a la realidad de todos los días; son actuales, pasan y siguen pasando”, advirtió a Elonce, al tiempo que vinculó esa situación con una falta de sanción estructural. “Y si pasan y siguen pasando, un poco tiene que ver con la connivencia de los poderes políticos, y del poder judicial, en la no punibilidad de estas situaciones”, afirmó el abogado.

El incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana

Uno de los ejes centrales de las críticas apunta al incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al Estado argentino investigar y sancionar penalmente a los responsables.

Según explicó el abogado, al desistir el fiscal de la acción penal, “la única herramienta de disposición es que Fornerón continúe por sí solo, sin el aparato del Estado, contra los particulares”. Sin embargo, reconoció que esa alternativa resulta inviable en el contexto actual. “La situación personal de Leonardo, es que no tiene energías para seguir con esta causa”, expresó Dousdebes.

En ese sentido, fue categórico al señalar que “lo que queda claro, es que, se incumplió con el tercer punto resolutorio de la Corte Interamericana, que era perseguir la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que intervinieron” en la adopción irregular.

El vínculo con su hija y una mirada crítica al sistema

Otro aspecto abordado en la entrevista fue la relación entre Fornerón y su hija, Milagros, que en la actualidad mantiene distancia con su padre biológico. Para Dousdebes, esa situación era esperable dadas las circunstancias. “Lo peor de todo fue escucharla a Milagros y que marcó una distancia grande con Fornerón”, manifestó a Elonce.

El abogado explicó que esa postura responde a una historia de vida atravesada por un único relato. “Esto tiene una explicación muy clara, luego de 25 años bajo el amparo de sus padres adoptivos, y con un solo discurso, porque no ha querido y no ha tenido la posibilidad de escuchar a su papá”, remarcó.

Finalmente, Dousdebes reflexionó sobre las dificultades del sistema judicial argentino para comprender y acompañar casos como el de Fornerón. Al respecto, consideró “lo difícil que es para el derecho argentino, para la justicia argentina, encontrar un papá que pelea por su hija”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que el esquema tradicional suele ser inverso. “Por lo general, los casos son inversos, son padres que no se hacen cargo de sus responsabilidades parentales”, y consideró que aún persiste “algún tipo de visión estructural del poder judicial, un poco machista, en el cual no encaja en este esquema, un padre solo que quiera paternar”.

La causa Fornerón, marcada por la absolución de todos los imputados en la causa Fornerón, deja interrogantes abiertos sobre el cumplimiento efectivo de las sentencias internacionales y la protección de los derechos de identidad y filiación en la Argentina.