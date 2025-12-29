Estafa millonaria con tarjetas de crédito quedó al descubierto en Misiones

Una estafa bancaria de gran magnitud quedó al descubierto en la ciudad de Posadas, luego de que un hombre lograra suplantar la identidad de otra persona, obtener una tarjeta de crédito de manera fraudulenta y concretar consumos por una cifra superior a los 66 millones de pesos.

El hecho se conoció tras una alerta interna emitida por una entidad financiera, que detectó movimientos irregulares asociados a un plástico emitido luego de una comunicación telefónica. Durante ese contacto, el autor de la maniobra se hizo pasar por el titular real, aportó datos personales precisos y logró superar los controles de validación establecidos por el banco.

El hecho se conoció tras una alerta interna emitida por una entidad financiera. Foto: Archivo Elonce

Según se informó, el individuo solicitó la emisión de una tarjeta adicional a nombre de un tercero. El plástico fue retirado posteriormente en una sucursal de Posadas y, entre el 5 y el 18 de noviembre, se realizaron múltiples operaciones comerciales que alcanzaron un monto aproximado de 42 mil dólares, equivalentes a más de 66 millones de pesos al valor oficial.

La maniobra que permitió detectar la estafa

La situación salió a la luz cuando el verdadero titular de la cuenta advirtió los gastos y desconoció las operaciones. Ante esa denuncia, la entidad bancaria procedió al bloqueo inmediato de la tarjeta y activó sus mecanismos de control.

Durante el procedimiento se incautó un teléfono celular que será peritado como parte de la investigación. Foto: Policía de Misiones.

Sin embargo, días más tarde, la misma persona que había llevado adelante la estafa volvió a comunicarse con el banco. En esa oportunidad, alegó el extravío del plástico y solicitó una nueva emisión, lo que encendió las alarmas internas y derivó en la intervención de la Justicia.

A partir de allí, se coordinó un procedimiento encubierto que incluyó tareas de seguimiento, análisis de registros fílmicos y trabajo conjunto con el personal de la entidad financiera. La maniobra, según informó el diario Primera Edición, fue finalmente frustrada cuando el sospechoso se presentó en la sucursal para retirar la nueva tarjeta.

El hombre, de 38 años, quedó vinculado a una causa por estafa agravada, defraudación y falsedad ideológica. Durante el procedimiento se incautó un teléfono celular que será peritado como parte de la investigación. Actualmente, permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.